" Wir werden niemanden aufhalten, zu kommen und Fußball zu schauen ", sagte al Thani. " Wir heißen jeden willkommen, aber wir erwarten, dass unsere Kultur respektiert wird. " Der Emir äußerte sich bei einem gemeinsamen Medientermin mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin, mit dem er zuvor unter anderem über Gaslieferungen Katars nach Deutschland gesprochen hatte.

Katar richtet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 die Fußball-WM aus. Neben der Ausbeutung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern und der mutmaßlichen Korruption bei der Vergabe des Turniers stehen bei der Kritik an dem WM-Ausrichter auch die Rechte von Frauen und Homosexuellen im Mittelpunkt. Homosexuelle Handlungen sind in Katar strafbar. Die Strafen sehen Auspeitschen, Inhaftierung oder sogar die Todesstrafe vor - wobei letztere zumindest nach Erkenntnissen von Menschenrechtsorganisationen bislang nicht vollstreckt worden ist.

Katarischer Arzt: "Ich musste finanzielle Sicherheit, Heimat, Familie und Teile meiner Identität opfern"

Offen homosexuell zu leben, ist in Katar nicht möglich. Dr. Nasser Mohamed, ein Arzt aus Katar, sprach in einem Interview mit der BBC von der Angst, " sein Leben zu riskieren ", wenn seine Homosexualität in seiner Heimat bekannt geworden wäre. " Jeden Tag in Furcht aufzuwachen, ist eine Strapaze. " Er arbeitet mittlerweile in San Francisco und hat in den USA Asyl beantragt.

Sein Coming-out in den USA habe für ihn Folgen gehabt. " Ich musste meine finanzielle Sicherheit, meine Heimat, meine Familie und Teile meiner Identität opfern. " Es gebe viele homosexuelle Menschen in Katar, sagte Mohamed. Eine Chance, jemals wieder nach Hause nach Katar zurückzukehren, sei für ihn unwahrscheinlich. Dort leben seine Geschwister und seine Eltern.

Skandinavische Medien: Hotelbuchungen homosexueller Menschen abgelehnt

Bei einer gemeinsamen Recherche der drei skandinavischen öffentlich-rechtlichen TV-Sender NRK (Norwegen), DR (Dänemark) und SVT (Schweden) in der vergangenen Woche zeigte sich, dass Homosexuelle und andere Menschen der LGBTQI+-Gemeinschaft damit rechnen müssen, in einigen Hotels auch während der WM keine Zimmer zu bekommen.