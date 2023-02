Europa League Barca gegen Man United - Treffen zweier Schwergewichte Stand: 16.02.2023 10:04 Uhr

In der Europa League kommt es in der Zwischenrunde zu einem echten Klassiker: Der FC Barcelona erwartet Manchester United. Beide Teams sind derzeit in Topform.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden europäischen Fußball-Schwergewichte ist noch gar nicht so lange her. Im April 2019 trafen Barca und die "Red Devils" im Viertelfinale der Champions League aufeinander. In zwei Partien setzten sich am Ende die Katalanen durch.

In den Jahren zuvor waren sich die Topklubs im Finale der Königsklasse über den Weg gelaufen. 2011 in London und 2009 in Rom gewann jeweils Barcelona. Im Halbfinale 2008 dagegen setze sich Manchester durch. Es waren teils hochklassige Spiele. Der junge Lionel Messi traf auf den jungen Cristiano Ronaldo, an der Seitenlinie duellierten sich Pep Guardiola und Sir Alex Ferguson.

Vorweggenommenes Finale

Nun steht am Donnerstag das insgesamt 14. Duell in einem europäischen Pflichtspiel an. Allerdings nicht wie gewohnt in der Champions League, sondern in der Zwischenrunde der Europa League. Vom Papier her ist es das vorweggenommene Finale.

Das ist ungewohnt: Doch Manchester United hatte sich erst gar nicht für die Königsklasse qualifiziert, Barcelona war in der Gruppenphase nur Dritter geworden und deshalb "abgestiegen".

Beide Teams in Topform

Dennoch dürfen die Fans auf zwei große Spiele hoffen. Der FC Barcelona ist seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen und führt die Tabelle der Primera Divison an – mit acht Punkten Vorsprung auf Real Madrid. United ist in der englischen Premier League derzeit starker Dritter.

Barca zum Siegen verdammt

Der Druck lastet eher auf den von finanziellen Problemen geplagten Spaniern. Nicht wenige behaupten, Barca sei zum Triumph in der Europa League verdammt, um die Ausfälle aus der Champions League halbwegs zu kompensieren. Doch das war auch im vergangenen Jahr das Ziel, und Barca scheiterte im Viertelfinale an Eintracht Frankfurt.