Preußen Münster legt nach Pokal-Niederlage Protest ein

"Mit dem unzulässigen Wechsel hat unser Gast das Spiel zu unseren Ungunsten entscheidend beeinflusst. Nun stehen wir in der Verantwortung denen gegenüber, die diesen Club, der wie viele andere auch vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen steht, unterstützen und ihm die Treue halten" , wird Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer im offiziellen Statement des Vereins zitiert.

Der Protest war zu erwarten, denn die Faktenlage nach dem 1:3 aus Sicht der Preußen ist recht eindeutig. In den Durchführungsbestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes heißt es in Paragraph 31, Absatz 3: "Während des Spiels dürfen fünf Spieler ausgetauscht werden. Eine darüber hinaus gehende zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig."

Zwar ist in der Version, die laut DFB ab dem 1. Juli 2021 gültig ist, nicht von der Saison 2021/2022 die Rede. Der Verband teilte aber am 23. Juli mit, dass die Ausnahmeregelung für fünf Auswechslungen aufgrund der anhaltenden Pandemie auf Beschluss des Präsidiums verlängert wurde. So ist es auch in den Offiziellen Mitteilungen des DFB vom 30. Juli vermerkt.

Bornauw entscheidend an einem Tor beteiligt

In dem Pokalspiel zwischen Münster und Wolfsburg stand es 1:1 in der Verlängerung, als der Bundesligist mit Sebastiaan Bornauw und Admir Mehmedi den fünften und sechsten Spieler einwechselte. Wenig später war Bornauw maßgeblich am Treffer zur 2:1-Führung beteiligt.

Insofern dürfte der Nachweis erbracht sein, dass die Wechsel Einfluss auf das Spielgeschehen hatten, wenn nicht schon der Spielstand zum Zeitpunkt der Auswechslungen als stichhaltige Argumentation reicht.

Dass Bornauw als fünfter und Mehmedi als sechster Spieler eingewechselt wurden, dürfte bei einer möglichen späteren Verhandlung unerheblich sein.