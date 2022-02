"Sind den Bayern ein Klotz am Bein"

"Das Ergebnis ist schwierig einzuordnen. In der ersten Halbzeit war das zu wenig. Salzburg ist zu gefährlichen Kontern gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser kontrolliert. In der Mannschaft hat man gemerkt, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Dass wir es können, ist nicht die Frage. Wir müssen das in jedem Spiel auf den Rasen bekommen. Wir sind nicht in einem Flow, dass es von alleine geht. Das hat auch jeder begriffen" , sagte Joshua Kimmich anschließend.