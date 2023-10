Zwei Elfer zurückgenommen Magdeburg kriselt auch gegen effiziente Elversberger Stand: 29.10.2023 15:49 Uhr

Besonders wegen einer schwachen ersten Halbzeit hat sich die Krise des lange ideenlosen 1. FC Magdeburg gegen eine effiziente SV Elversberg verschärft. Außerdem belegte FCM-Trainer Tietz Kapitän Condé und Torjäger Schuler mit der Höchststrafe: der Auswechslung nach gut 30 Minuten.

Am Sonntag (29.10.2023) siegte der Aufsteiger aus dem Saarland in Magdeburg mit 2:1 (2:0). Jannik Rochelt (12.) und Maurice Neubauer (35.) trafen für die disziplinierten Elversberger, gegen die der FCM bei klaren Ballbesitzvorteilen lange ratlos spielte. FCM-Joker Connor Krempicki schürte zwischenzeitlich nochmal Hoffnung mit seinem Anschlusstor (70.).

Tietz angefressen: Kapitän früh ausgewechselt

Im ersten Pflichtspiel überhaupt zwischen den beiden Teams übernahm Magdeburg direkt die Kontrolle. Die Gastgeber versuchten sich in der Gestaltung, die Gäste in der Verhinderung und schnellen Gegenstößen. Dieser Plan erwies sich in Hälfte eins als erfolgreicher. Ein mustergültiger Konter von Elversberg über Luca Schnellbacher und Rochelt brachte die Führung.

Wie angefressen FCM-Trainer Christian Tietz von der Leistung seines Teams war, zeigten zwei frühe Wechsel: Sowohl Kapitän Amara Condé als auch der beste Torschütze der Magdeburger, Luca Schuler, konnten schon nach einer guten halben Stunde unter die Dusche. Luc Castaignos und Silas Gnaka kamen (34.).

Schnellbacher mit zweitem Assist gegen unsortierten FCM

Allerdings waren die neuen Spieler gerade erst noch dabei, sich ins Spiel einzubringen, als kurz darauf schon wieder der Ball im Magdeburger Netz lag.

Defensiv völlig unsortiert rannte der FCM einer Spielverlagerung - erneut war Schnellbacher Assistgeber - auf die Seite von Linksverteidiger Neubauer hinterher. Letzterer traf per Flachschuss und bejubelte sein erstes Profitor. Drei Elversberger Torschüsse, zwei Treffer: Der Aufsteiger zeigte sich effizient, während Magdeburg kaum in aussichtsreiche Abschlusspositionen kam.

Magdeburg nach Wiederanpfiff gefährlicher

Die Halbzeitansprache von FCM-Trainer Tietz, der für den zweiten Durchgang Andi Hoti und Krempicki für Jamie Lawrence und Alexander Nollenberger aufs Feld schickte (46.)., war wohl etwas lauter ausgefallen. Denn nach dem Wiederanpfiff machte Magdeburg erstmal Druck. Gnaka und Krempicki vergaben eine Doppelchance (47.).

In den ersten vier Minuten der zweiten Halbzeit gab der FCM schon vier Torschüsse ab - und damit bereits mehr als in den 45 Minuten zuvor. Bitter allerdings für Magdeburg: Joker Castaignos musste verletzungsbedingt wieder vom Platz, Tatsuya Ito durfte ran (57.).

Krempicki lässt FCM hoffen, zwei Elfer zurückgenommen

Beinahe wäre es dann ganz dick für den FCM gekommen: Schiedsrichter Lukas Benen zeigte auf den Elfmeterpunkt, es gab außerdem Gelb gegen Leon Bell Bell, der Manuel Feil abgegrätscht hatte. Doch nach VAR-Intervention nahm Benen die Entscheidung zurück - Ball gespielt.

Stattdessen fand Magdeburg dann endlich in Person von Krempicki ein Durchkommen, der Joker traf per Direktabnahme zum verdienten Anschlusstreffer. Mehr ging aber nicht mehr für den FCM trotz klarem Ballbesitzübergewicht.

Ito versuchte zwar noch mit einer Schwalbe, einen Strafstoß zu schinden, Schiedsrichter Benen entschied im ersten Impuls auch auf Elfmeter. Aber erneut schritt der VAR ein, woraufhin Benen den Elfer zurücknahm und dem Japaner Gelb zeigte (90.+4).

Magdeburg im DFB-Pokal, SVE empfängt St. Pauli

Unter der Woche ist der 1. FC Magdeburg erstmal in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Liga-Konkurrenten Holstein Kiel gefordert (Mittwoch, 18 Uhr). In der Liga geht es dann weiter am Samstagabend (20.30 Uhr) mit dem nächsten schwierigen Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Die SV Elversberg empfängt in der 2. Bundesliga bereits am Freitag (18.30 Uhr) unter Flutlicht den FC St. Pauli.