Heimsieg gegen den KSC Erst Eggestein, dann Treu - St. Pauli bleibt Tabellenführer Stand: 28.10.2023 15:24 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga lag der FC St. Pauli am Samstag (28.10.2023) lange zurück gegen den Karlsruher SC - und gewann doch. Das lag an einem, der gerade immer trifft. Und an der Premiere eines Jokers.

In Hamburg lief bereits die zweite Minute der Nachspielzeit, als der eingewechselte Philipp Treu mit einem Rechtsschuss nach einer Ecke von Marcel Hartel doch noch den 2:1 (0:1)-Siegtreffer erzielte. Für Rechtsverteidiger Treude, 22, im Sommer vom SC Freiburg II verpflichtet, war es der erste Treffer in der 2. Fußball-Bundesliga.

Und es war die Krönung einer Hamburger Aufholjagd in der Schlussphase, schließlich hatte der FC St. Pauli zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch zurückgelegen.

Eggestein setzt seinen Lauf fort

Den Ausgleichstreffer erzielte Johannes Eggestein in der 80. Minute, er trifft gerade ohnehin eigentlich immer. Gegen den KSC war er nach einer Flanke von Connor Metcalfe erfolgreich. Eggestein, 25, nahm den Ball zwischen zwei Abwehrspielern mit der Brust aus der Luft, dann drehte er sich und traf genau unten links ins Tor.

Für Eggestein war es das fünfte Saisontor - erzielt hat er seine Tore alle in den vergangenen vier Spielen. Das nennt man einen Lauf.

Matanovic trifft zur Führung, ausgerechnet er

Zuvor hatte es lange nach dem Auswärtssieg für den Karlsruher SC ausgesehen. Das lag auch an Igor Matanovic, ausgerechnet an ihm. Matanovic, 20, wurde in Hamburg geboren, er spielte in der Jugend für den FC St. Pauli, später auch für die Profis. Doch darauf konnte er beim Wiedersehen keine Rücksicht nehmen.

In der 43. Minute kam er im Strafraum der Hamburger an den Ball, er traf aus kurzer Distanz oben links ins Eck. Auf einen Jubel verzichtete Matanovic allerdings.

St. Pauli in Elversberg, Karlsruhe empfängt Paderborn

Der FC St. Pauli trifft am 12. Spieltag auswärts auf die SV Elversberg (Freitag, 03.11.2023 um 18.30 Uhr). Der Karlsruher SC empfängt zudem den SC Paderborn (Sonntag, 05.11.2023 um 13.30 Uhr).