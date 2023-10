Erfolg in Braunschweig 2. Liga: Düsseldorf erklimmt Tabellenspitze Stand: 27.10.2023 21:13 Uhr

Fortuna Düsseldorf ist mit einem überzeugenden Sieg bei Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesprungen. Die Rheinländer siegten am Freitag (27.10.23) in Niedersachsen mit 4:1 (2:0).

Christos Tziolis und Vincent Vermeij brachten die Fortuna mit einem Doppelschlag früh in Führung (12., 14.). Nach der Pause verkürzte Florian Krüger für die Gastgeber (59.), doch Jamil Siebert stellte den Zwei-Tore-Vorsprung der Düsseldorfer wieder her. Ao Tanaka machte das Endergebnis perfekt (90.+8). Mit dem dreifachen Punktgewinn schob sich Fortuna Düsseldorf mit nun 21 Zählern zumindest vorläufig vorbei an den drei norddeutschen Vereinen Holstein Kiel, Hamburger SV und FC St. Pauli auf Platz eins in der Tabelle.

Braunschweig mit nur fünf Punkten Letzter

Die Braunschweiger, bei denen Interimstrainer Marc Pfitzner am Montag den beurlaubten Jens Härtel ersetzt hatte, bleiben nach der achten Saisonniederlage mit nur fünf Punkten Schlusslicht.

Wegen der teils verzögerten Anreise von letztlich knapp 19.500 Zuschauern begann die Partie mit rund 15 Minuten Verspätung. Und die Fortuna dort, wo sie beim rauschenden 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern aufgehört hatte - nach einer knappen Viertelstunde herrschten schon klare Verhältnisse.

"Es war eine Riesen-Herausforderung nach dem vergangenen Wochenende, die Fallhöhe war sehr hoch" , sagte F95-Trainer Daniel Thioune bei Sky, "in den Momenten, wo wir Fußball gespielt haben, hatten die Braunschweiger Schwierigkeiten. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht."

Fortuna empfängt Wiesbaden, Braunschweig in Hannover

Zum Auftakt des kommenden Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt Düsseldorf den SV Wehen Wiesbaden (Freitag, 03.11.2023 um 18.30 Uhr). Eintracht Braunschweig ist zwei Tage später in Hannover gefordert (13.30 Uhr).