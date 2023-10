Doppelpack gegen Paderborn Tabakovic schießt Hertha zum Heimsieg Stand: 28.10.2023 14:58 Uhr

Hertha BSC hat mit einem 3:1 (2:0) gegen den SC Paderborn am Samstag (28.10.2023) den dritten Heimsieg der Saison eingefahren und sich in der 2. Bundesliga in die obere Tabellenhälfte geschoben. Haris Tabakovic (11./54.) und Jonjoe Kenny (45.) trafen für Berlin. Florent Muslija (47.) verkürzte zwischenzeitlich für die Gäste. Einziger Wermutstropfen für die Hertha war die Gelb-Rote Karte gegen Kaiptän Toni Leistner (86.).

Berlin liegt vorerst auf Platz sieben der Tabelle und weist 15 Zähler auf. Paderborn rutscht auf Rang zehn ab, punktgleich mit Hertha BSC. Dazwischen stehen ebenfalls mit 15 Punkten Fürth und Elversberg, das ein Spiel weniger aufweist. "Heute können wir froh sein, es war eine kämpferische Leistung. Aber Mittwoch geht es weiter" , sagte Trainer Pal Dardai. Dennoch war er mit der Defensive nicht "vollends zufrieden" .

Hertha mit starkem Beginn

Dabei sah Dardai einen Hertha-Start mit viel Tempo und einem ersten Erfolg: Nach elf Minuten setzte sich Fabian Reese links durch, bediente Tabakovic in der Mitte, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Satt jedoch weiter auf das nächste Tor zu spielen, zogen sich die Gastgeber etwas zurück und ließ Paderborn ins Spiel kommen. Doch der SCP konnte seine Gelgenheiten durch Sirlord Conteh (28.) und Filip Bilbija (31.) nicht zum Ausgleich nutzen.

Der SCP war in dieser Phase die bessere Mannschaft, jubeln durfte aber kurz vor dem Seitenwechsel erneut die Hertha: Marten Winkler hatte weit in der Nachspielzeit zu viel Zeit vor dem Strafraum der Gäste und spielte rechts im Strafraum Kenny frei, der mit einem satten Schuss ins lange Eck auf 2:0 erhöhte.

Muslija lässt Paderborn kurz hoffen

Nach der Pause legte Paderborn einen Blitzstart hin. Bilbija wurde im Strafraum frei gespielt und legte klug quer auf Conteh, der den freistehenden Muslija sah - dieser hatte dann keine Probleme unten links einzuschieben. Doch Berlin reagierte keineswegs geschockt. Nur fünf Minuten nach dem Gegentreffer stellte Tabakovic mit seinem zweiten Tor des Nachmittags den alten Abstand wieder her. Artistisch beförderte er eine Reese-Flanke in die lange Ecke.

Paderborns Lukas Kwasniok wechselte offensiv, wollte unbedingt mindestens noch ein Remis erreichen. So kam unter anderem Max Kruse in die Partie. Trotz großem Einsatzes blieben hochkarätige Chancen vorerst aus. Vier Minuten vor dem Ende flog Herthas Kapitän Leistner aufgrund wiederholten Foulspiels vorzeitig vom Platz. Das animinierte den SCP nochmal zusätzlich - die beste Chance vergab Kruse aber per direktem Freistoß (89.).

Paderborn beim KSC, Hertha in Rostock

Der SC Paderborn ist am kommenden Spieltag gegen den Karlsruher SC gefordert (Sonntag, 05.11.2023 um 13.30 Uhr). Hertha BSC trifft zeitgleich auf Rostock.