Keller brachte die Gäste aus Ingolstadt am Samstag (04.12.2021) beim 1:1 (1:0) im Ostseestadtion kurz vor der Pause in Führung (40.). Hansa Rostock kam kurz nach Wiederanpfiff durch John Verhoek zum verdienten Ausgleich (49). In der Schlussphase nahm Schiedsrichter Franz Bokop einen Elfmeter-Pfiff für Ingolstadt nach Ansicht der Zeitlupen-Bilder wieder zurück (90.+4).