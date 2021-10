Viele Fehler in Aues Defensive

Hannovers Trainer Jan Zimmermann schickte dieselbe Elf auf den Platz, die drei Tage zuvor durch einen 3:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf das Achtelfinale des DFB -Pokals erreicht hatte. Nahtlos knüpfte sie an dieses Spiel an, denn schon in der vierten Minute erzielte Sebastian Kerk, der auch gegen die Fortuna das 1:0 schoss, den Führungstreffer. Er profitierte dabei von einem Fehler Anthony Baryllas, sein Spannschuss mit dem linken Fuß in die linke Ecke war sehenswert.