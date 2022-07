Schreiben an die UEFA 1. FC Köln fordert Ausschluss belarusischer Vereine Stand: 21.07.2022 11:09 Uhr

Der 1. FC Köln fordert, dass belarusische Vereine aus internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Ein entsprechender Brief ging an die UEFA.

"Der FC hat zudem die DFB-Spitze persönlich über diese Haltung informiert und steht mit den anderen an der Qualifikation zur Gruppenphase der UEFA Europa Conference League teilnehmenden Teams in Kontakt, um in diesen Kreisen um Unterstützung zu werben" , heißt es in einer Mitteilung, die der Fußball-Bundesligist am Donnerstag (21.07.2022) veröffentlichte. Den Wortlaut des Briefes an UEFA-Präsident Aleksander Čeferin veröffentlichte der Klub ebenfalls.

Die Kölner spielen im August um einen Platz in der Gruppenphase der Europa Conference League. In den Playoffs könnte ihnen eine von drei Mannschaften aus Belarus zugelost werden. Möglich ist nach aktuellem Stand auch, dass sie in der Gruppenphase auf den belarusischen Meister Shakhtyor Soligorsk treffen.

Ob die Kölner gegen eine belarusische Mannschaft antreten würden, sollte der europäische Verband ihrer Bitte nach Ausschluss nicht nachkommen, ließ der Verein offen.

Suspendierung Russlands vier Tage nach Kriegsbeginn

Belarus mit dem Despoten Alexander Lukaschenko an der Spitze unterstützt Russland, das am 24. Februar 2022 die Ukraine in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überfiel.

Vier Tage danach suspendierte die UEFA auf internationalen Druck hin die russische Nationalmannschaft, die somit nicht weiter an der Qualifikation zur WM in Katar teilnehmen durfte, und auch die Vereine.

UEFA folgt der IOC-Empfehlung nicht

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte kurz zuvor empfohlen, auch den belarusischen Sport vorübergehend zu verbannen. Die UEFA folgte dieser Empfehlung jedoch nicht, machte lediglich die Auflage, dass Teams aus Belarus auf neutralem Platz antreten müssen.

Kölns Ligarivale RB Leipzig stand einen Tag nach Beginn des Krieges vor der Frage, ob es in der Europa League gegen das zugeloste Spartak Moskau antreten werde. Die Leipziger entschieden sich, zu spielen, kamen dank der wenig später erfolgten Suspendierung kampflos weiter.

Die Nationalverbände aus Tschechien, Polen und Schweden hatten hingegen beim Weltverband FIFA hinterlegt, in der Qualifikation zur WM nicht gegen Russland anzutreten.