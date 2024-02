Spitzenspiel in Leverkusen Bayern in der Einzelkritik - Kane abgemeldet, dahinter kein Antrieb Stand: 10.02.2024 22:59 Uhr

Im Spitzenspiel in Leverkusen hat der FC Bayern München am Samstag (10.02.2024) eine alarmierende Leistung abgeliefert, sind Spitzenspiele doch sonst eine bayrische Spezialität. Harry Kane abgemeldet, dahinter kein Antrieb - die Spieler von Bayern München in der Einzelkritik.

Tor - Manuel Neuer: War beim 0:1 durch Stanisic hilflos, weil von seiner im Tiefschlaf befindlichen Abwehr im Stich gelassen. Auch bei Alejandro Grimaldos Strahl zum Leverkusener 2:0 hatte er keine Chance. Bezeichnend für den gebrauchten Tag: Neuer wurde auch noch für seine Entscheidung bestraft, beim Stand von 0:2 bei der letzten Bayern-Ecke mit nach vorne gegangen zu sein. Jeremie Frimpong traf ins verwaiste Tor und machte die Demütigung perfekt.

Abwehr - Min-jae Kim: Persönlich durfte sich Kim am Ende über eine starke Zweikampfquote von 73 Prozent freuen, gleichwohl offenbarte auch er in der Dreierkette große Abstimmungsprobleme. Kim war beim ersten Gegentor, als die Bayern-Abwehr Josip Stanisic am zweiten Pfosten vergaß, nicht schuldlos.

Abwehr - Eric Dier: Die Leihgabe von Tottenham Hotspur sah als zentraler Innenverteidiger im Laufduell mit den flinken Leverkusenern nicht allzu gut aus. Dier hatte die meisten Ballkontakte der Bayern (128), fungierte häufig als Aufbauspieler und manchmal als Absicherer - überzeugte aber in keiner der beiden Rollen in der von Trainer Thomas Tuchel überraschend gewählten Dreierkette.

Abwehr - Dayot Upamecano (bis 60. Minute): Agierte erstmal nicht sattelfest, genau wie seine Abwehrkollegen. Ihm unterliefen einige Fehlpässe, ein Querschläger leitete die erste Möglichkeit der Partie für Amine Adli ein. In Laufduellen kam ihm aber seine Geschwindigkeit zugute, so rettete er sein Team noch vor der Pause jeweils gegen Florian Wirtz und Adli vor einem höheren Rückstand.

Mittelfeld - Sacha Boey (bis 81.): Machte bei seinem Startelf-Debüt eine sehr unglückliche Figur. Offensiv harmlos, hinten überfordert. Boey ließ beim 0:1 Stanisic völlig aus den Augen. Merkwürdig war anfangs auch die Zuteilung von Boey bei Standards - er deckte mehrfach den 17 Zentimeter größeren Jonathan Tah. Zudem bezeichnend: Er sah auch die erste Gelbe des Spiels, weil er gegen Andrich zu spät kam. Durfte trotzdem über 80 Minuten ran.

Mittelfeld - Leon Goretzka (bis 71.): Kam beim schnellen Kombinationsspiel der Leverkusener Mittelfeldspieler, die unter Druck in der Zentrale enorm passsicher waren, ebenso wenig hinterher wie seine Mitmänner. Gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Das Mittelfeld gehörte an diesem Tag Andrich und Granit Xhaka.

Mittelfeld - Aleksandar Pavlovic (bis 60.): Trat kaum in Erscheinung, führte nur fünf echte Zweikämpfe. Der schwache Trost: Er gewann davon vier.

Mittelfeld - Noussair Mazraoui: Er blieb auf der rechten Mittelfeldseite ebenfalls sehr blass. Schlug zwei Flanken, von denen keine ankam. Zugutehalten konnte man ihm, wenigstens zu ackern: 11,4 Kilometer Laufleistung waren bayrische Spitze.

Angriff - Jamal Musiala (bis 81.): War kein Faktor und wurde von der aufmerksamen Leverkusen-Abwehr effektiv gedeckt. Hatte keine Gelegenheiten, seine Haken zu schlagen und Tempo aufzunehmen, weil er schon bei der Ballannahme gut gestört wurde.

Angriff - Leroy Sané: Nur drei Torschüsse in den ersten 45 Minuten fabrizierten die Münchner im ersten Durchgang - Saisonminuswert für den FCB in einer Halbzeit. Sané zeichnete immerhin für einen davon verantwortlich, es war gleichzeitig der einzige Abschluss eines Stürmers. Bäumte sich nach der Stundenmarke etwas auf, war zeitweise aktiv, aber ohne gefährliche Szene.

Angriff - Harry Kane: Hing als Mittelstürmer total in der Luft. In Zahlen: Acht Ballkontakte hatte Kane in Hälfte eins, weitere zwölf in Hälfte zwei. Machte unter dem Strich 20 Ballkontakte in 90 Minuten. Der englische Nationalmannschaftskapitän gab dabei nur einen Torschuss ab, er wurde von Leverkusen komplett abgemeldet.

Mittelfeld - Thomas Müller (ab 60.): Kam für Pavlovic, ordnete sich erstmal als Arbeiter in der Zentrale ein. Hatte aber auch keinerlei Aktien an gefährlichen Szenen.

Mittelfeld - Joshua Kimmich (ab 60.): Kam für Upamecano. Bemerkenswert: Kimmich hatte in nur 30 Minuten 47 Ballkontakte und versuchte, die Angriffsbemühungen zu gestalten. Doch am Ende blieb auch er ratlos.

Eingewechselt ab der 71. Minute: Mathys Tel (für Leon Goretzka), Eric-Maxim Choupo-Moting (für Musiala), Raphael Guerreiro (für Boey).