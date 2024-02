Freitagsspiel in der Bundesliga Dortmund lässt Freiburg keine Chance Stand: 09.02.2024 22:41 Uhr

Borussia Dortmund hat gegen den SC Freiburg eine solide Leistung gezeigt und die Breisgauer am Freitagabend (09.02.24) klar mit 3:0 (2:0) geschlagen. Der SCF hat leider den nächsten Verletzten zu beklagen.

Die Gastgeber nutzten ihre erste Chance auf einen Treffer. Donyell Malen brachte Schwarz-gelb in Front (16.) und erhöhte in der Nachspielzeit (45.+7). Zu diesem Zeitpunkt war Manuel Gulde bei Freiburg nicht mehr im Team, nachdem er in einem Zweikampf mit den Stollen seines Schuhs im Rasen hängen blieb und sich eine Beinverletzung zuzog. Die genau Diagnose steht noch aus, immerhin konnte Gulde das Feld selbst verlassen. Niclas Füllkrug stellte tief in der zweiten Spielhälfte mit seinem zehnten Saisontreffer den 3:0-Endstand her.

Der BVB schloss nach Punkten zum VfB Stuttgart auf Rang drei auf, die Schwaben empfangen am Sonntag Mainz, Freiburg verharrt vorerst auf Rang sieben in der Tabelle.

BVB effektiv, aber ohne Glanz

Die gegenüber dem Unentschieden in Heidenheim auf vier Positionen veränderten Dortmunder (Kobel, Reus, Can und Ryerson für Meyer, Moukoko, Özcan und Meunier) übernahmen von Spielbeginn an die Regie, agierten zwar ohne Glanz, aber mit ordentlicher Effizienz: Marcel Sabitzer bediente Niclas Füllkrug halblinks, der den mitgelaufenen Malen sah. Dessen strammer Schuss schlug unhaltbar im rechten Winkel ein.

Die Kombination Füllkrug-Malen war - nach den inzwischen obligatorischen Protesten gegen einen Investoreneinstieg in den deutschen Profifußball) auch für Treffer zwei verantwortlich: Bei einem Konter hatte Füllkrug aus zentraler Position die freie Wahl, nach links zu Jamie Bynoe-Gittens oder nach rechts auf Malen zu spielen. Der Nationalspieler entschied sich für Malen, der den Ball unwiderstehlich ins lange Eck schoss. Wenig später verpasste Julian Ryerson die klare Führung vor der Pause (45.+11).

Offensivschwache Freiburger und ihr starker Keeper Noah Atubolu

Die Gäste standen auch in Spielabschnitt zwei auf verlorenem Posten. Offensiv gelang dem Team von Christian Streich so gut wie nichts, aber zum Glück für den SCF stand Noah Atubolu zwischen den Pfosten des Freiburger Kastens. Der musste kurz nach dem Seitenwechsel alles zeigen: zuerst bei einen Schuss aus spitzem Winkel von Bynoe-Gittens (47.), kurze Zeit später gegen Füllkrug, den der gute Regisseur Sabitzer, der überragende Malen und der passable Comebacker Ryerson präzise bediente. Atubolu zeigte einen herausragenden Blitzreflex.

Danach blieben hochkarätige Chancen trotz nachlassender Freiburger Abwehrarbeit eher Mangelware - bis auf einen Pfostenkracher von Linksverteidiger Ian Maatsen. Doch dann traf auch Geburtstagskind Füllkrug per Kopf nach einer schönen Flanke von Maatsen von der linken Seite.

Für großen Jubel sorgte die Einwechslung des Spaniers Mateu Morey, der nach 30-monatiger Verletzungszeit in der 88. Minute aufs Spielfeld kam. Auch Jadon Sancho bekam von Coach Edin Terzic noch einige Einsatzminuten.

BVB nun in Wolfsburg, Freiburg gegen die Eintracht

Am 22. Spieltag spielt Borussia Dortmund am Samstag (17.02.24, 15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg, die Freiburger haben am Sonntag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt zu Gast.