Chancenwucher in Frankfurt Offenes Duell zwischen Eintracht und Bochum endet remis Stand: 10.02.2024 17:54 Uhr

Ein enorm intensives wie unterhaltsames Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum hat keinen Sieger hervorgebracht.

Am Samstag (10.02.2024) trennten sich die SGE und der VfL nach 90 rasanten Minuten mit 1:1 (1:1). Omar Marmoush besorgte die Führung für Eintracht Frankfurt (14.), Bochums Moritz Broschinski glich aber nur wenige Minuten später aus (17.).

Für die Eintracht bedeutet das Remis nach dem enttäuschenden 0:2 in der Vorwoche beim 1. FC Köln den nächsten Dämpfer im Rennen um die Europapokal-Plätze. Die SGE belegt mit 32 Punkten Rang sechs. Bochum steht mit nun 22 Punkten auf dem 14. Platz.

Tor und kurzer Schreck: Marmoush rauscht an den Pfosten

Die Hausherren übernahmen erstmal die Initiative und waren bemüht, früh Zug zum Tor zu entwickeln. Es ging temporeich hin und her - zunächst mit dem besseren Beginn für die Eintracht.

Denn direkt der erste Torschuss saß: Mario Götze spielte einen wunderbaren Steckpass in den Lauf von Fares Chaibi, der querlegte zu Marmoush. Der Frankfurter Angreifer legte sich den Ball am herauseilenden VfL-Torwart Manuel Riemann vorbei und schob ein, knallte dabei aber an den Pfosten und musste kurz behandelt werden, letztendlich ging es für ihn aber erstmal weiter. Er verließ erst nach einer guten Stunde den Platz (65.).

Präsente Bochumer finden schnelle Antwort

Jedenfalls hielt die Frankfurter Führung durch Marmoush nicht lange. Nur drei Minuten später wurde Broschinskis Abschluss noch von Willian Pacho unhaltbar für SGE-Torwart Jens Grahl abgefälscht - der blitzschnelle Ausgleich.

Und dieser war verdient. Denn in Hälfte eins piesackte der VfL die Hausherren ordentlich, gab mehr Torschüsse ab (7:1) und gewann mehr Zweikämpfe, war enorm präsent. Besonders Bernardo war für die Frankfurter Individualkünstler in der Offensive kaum zu überwinden. Der Bochumer Linksverteidiger behielt in fast 75 Prozent seiner Duelle die Oberhand.

Schlagabtausch auf Augenhöhe zwischen VfL und SGE

In der zweiten Hälfte legten die "Adler" aber den Schalter um. Offensiv ging nun mehr für die jetzt energischere SGE. Marmoush vergab früh eine Großchance (48.), auch Pacho (58.) und Ansgar Knauff (69.) verpassten die erneute Führung knapp.

Aber auch Bochum hatte sich zwischenzeitlich wieder mehr als berappelt. Der flinke Offensivmann Takuma Asano wirbelte die Frankfurter Defensivreihe bei Umschaltsituationen gut durcheinander, aber auch er scheiterte erst an seinem schwachen Abschluss (59.) und später nochmal an SGE-Torhüter Grahl (66.).

Das laufintensive Spiel gestaltete sich in der Schlussphase völlig offen und hätte bei einem fast ausgeglichenen Torschussverhältnis in Hälfte zwei in beide Richtungen kippen können. Die Teams agierten mit offenem Visier, suchten schnell den Weg nach vorne, der Ball verweilte kaum mal über längere Zeit im Mittelfeld. Ein Tor fiel aber nicht mehr.

SGE international gefordert, VfL empfängt die Bayern

Bevor es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga weitergeht, sind die Hessen erstmal in der Conference League gefordert. Donnerstag (18.45 Uhr) gastiert die SGE zum Playoff-Hinspiel in Belgien bei Union Saint-Gilloise. Am darauffolgenden Sonntag (15.30 Uhr) geht es auswärts gegen den SC Freiburg.

Und dem VfL Bochum steht eine echte Herausforderung bevor: Gegen Rekordmeister Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr) sind die Bochumer klarer Außenseiter.