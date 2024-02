Größte Choreo am Festtag Heidenheim crasht Bremens Vereinsjubiläum Stand: 10.02.2024 17:26 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat - um ein Haar - am Samstagnachmittag (10.02.24) die Bremer Party anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens gecrasht und Werder beim 2:1 (2:1)-Erfolg drei Punkte abgeknöpft.

Die Stimmung im Stadion, die anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens und der größten Fan-Choreo in Bremen aller Zeiten sehr gut war, crashten die Heidenheimer Gäste schnell: Lennard Maloney (12.) und Jan-Niklas Beste (18.) brachten den FCH binnen sechs Minuten mit 2:0 in Führung. Der Jubel bei der Gastmannschaft war noch nicht ganz verarbeitet, als Romano Schmid den Anschluss für die Hausherren herstellte (19.).

Bremens Schlussoffensive bringt keinen Erfolg

In der zweiten Hälfte flaute die Partie zuerst stark ab. Fahrt nahm das Spiel erst ab der 70. Minute wieder auf, als Schiedsrichter Robert Schröder sich selbst am Spielfeldrand ein mögliches Handspiel von Heidenheims Patrick Mainka an. Jens Stage hatte den Ball an die Hand Mainkas geschossen. Doch der Unparteiische blieb bei seiner Entscheidung "kein Elfmeter".

Zusätzlich brachte Ole Werner mit Nick Woltemade und Rafael Borré zwei frische Offensivkräfte - und das zahlte sich schnell aus. Denn wenig später traf Borré den Pfosten - Heidenheim im Glück. Auf das Anrennen der Werderaner reagierte FCH-Coach Frank Schmidt und richtete seine Mannschaft defensiv aus.

Zwar schwächten die Gäste dadurch die Offensivpower der Hausherren, trotzdem scheiterte Ducksch an Gäste-Tormann Kevin Müller, in der siebenminütigen Nachspielzeit setzte Dawid Kownacki einen Kopfball an den linken Außenpfosten. Werner ging mit seinem Heimteam "all in", sogar Keeper Michael Zetterer hatte einen Kopfballchance - aber Heidenheim rettete den Sieg über die Zeit.

Bremen in Köln, Heidenheim hat Leverkusen zu Gast

Am nächsten Spieltag ist Werder am Freitag beim 1. FC Köln zu Gast (20.30 Uhr). Heidenheim spielt am Samstag zuhause, Gegner ist Bayer Leverkusen (15.30 Uhr).