Zähes Spiel im Borussia-Park Gladbach beißt sich an Darmstadt die Zähne aus Stand: 10.02.2024 17:40 Uhr

Nach dem wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallenen DFB-Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken hat sich Borussia Mönchengladbach am Samstag (10.02.2024) in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Darmstadt 98 ein ganz schwaches 0:0 geleistet. Auch dieses Spiel wurde begleitet von Fan-Prostesten gegen den geplanten DFL-Investorendeal und einer längeren Unterbrechung.

Nach dem 3:3 im Hinspiel, bei dem Gladbach ein 0:3 aufgeholt hatte, hätte man beim Spiel schwächste Liga-Defensive (Darmstadt mit 49 Gegentreffern) gegen die zweitschwächste der Gladbacher (41) ein neuerliches Tore-Spektakel erwarten können. Schon ein wenig überraschend endete die Partie torlos.

Nach dem mauen Remis ist die Borussia in der Rückrunde weiter ohne Sieg und verharrt im unteren Tabellenmittelfeld. Darmstadt hat auch im 14. Anlauf keinen Liga-Dreier eingefahren und bleibt trotz des Achtungserfolgs Tabellenletzter.

Wie zu erwarten überließen die "Lilien" den "Fohlen" das Spiel, wollten erst einmal hinten sicher stehen und versuchen, mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Defensiv ging der Plan auf. Die erste bessere Chance für die Borussia hatte Franck Honorat (16.), der halbrechts in den Strafraum zog. Frei vor Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen rutschte dem Franzosen der Ball jedoch über den Spann.

Borussen tun sich schwer

Das Team von Trainer Gerardo Seoane hatte gegen die dicht gestaffelten Darmstädter Probleme im Spielaufbau und biss sich an deren Fünferkette die Zähne aus. In der 25. Minute hätte der SV sogar in Führung gehen können. Ein ansatzloser Schuss von Emir Karic halblinks aus 18 Metern traf nur das linke Außennnetz.

Unterbrechung wegen DFL-Protest - gespaltene Lager

Nach einer halben Stunde gab es die inzwischen schon rituelle Spielunterbrechung, weil Fans aus Protest gegen die Deutsche Fußball Liga Tennisbälle aufs Feld warfen. Es gab aber auch Leute im Publikum, die diese Aktion mit Pfiffen kommentierten. Nach acht Minuten unterbrach Schiedsrichter Sascha Stegemann die Partie und bat die Mannschaften an die Seitenlinie. Nach 13 Minuten Unterbrechung wurde das Spiel wieder angepfiffen, die Nachspielzeit im ersten Durchgang betrug sogar 16 Minuten.

Riesenchance für Gladbachs Jordan Siebatcheu

In dieser hatte Gladbach noch Möglichkeiten. Nach einer Ecke von Luca Netz setzte Max Wöber (45.+2) seine Direktabnahme links neben das Tor. Dann scheiterte Florian Neuhaus (45.+8) im Eins-gegen-eins an Schuhen, Jordan Siebatcheu jagte den Nachschuss aus neun Metern über die Latte. Noch vor dem Pausenpfiff musste "Jordan" nach einem Tackling von Klaus Gjasula verletzt raus, für ihn kam Alassane Pléa. Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hatte schon in der zwölften Minute den angeschlagenen Bartol Franjić durch Andreas Müller ersetzen müssen.

VfL bringt den Ball nicht ins Tor

Aus Sicht der Mönchengladbacher konnte der zweite Spielabschnitt nur besser werden, zu offensichtlich hatten sie bis dahin wieder einmal ihre Probleme gegen tief stehende Gegner aus dem Tabellenkeller demonstriert. Doch es blieb eine zähe Partie. Erst nach einer knappen Stunde wurden die Angriffe des VfL zwingender. Bei Distanzschüssen von Neuhaus (63.) und Honorat (64.) blieb Schuhen Sieger. Nach schönem Zuspiel von Nathan N'Goumou rutschte Patrick Herrmann (76.) am Fünfer vorm freien Tor knapp am Ball vorbei.

Darmstadts Angriffsbemühungen blieben harmlos, in der Defensive präsentierten sich die Hessen aber aufopferungsvoll, leidenschaftlich und als echtes Team, in dem jeder jedem half. Und weil die Borussia trotz aller Bemühungen bis in die Schlussphase hinein den Ball nicht im Tor unterbrachte, blieb es beim 0:0, das keiner der beiden Mannschaften wirklich weiterhilft.

Gladbach bei RB, Darmstadt gegen VfB

Die "Fohlen" spielen am kommenden Samstag (17.02.2024, 15.30 Uhr) bei RB Leipzig. Die "Lilien" empfangen drei Stunden früher den VfB Stuttgart.