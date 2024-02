30. Gute Gelegenheit für Sabitzer! Wenn es Dortmund am Sechzehner schnell spielt, kommt der SC teilweise nicht hinterher. Nach einer schnellen Kombination hat Sabitzer zentral am Strafraum auf Zuspiel von Füllkrug von links viel Platz. Er täuscht zunächst den Abschluss mit rechts an und möchte dann links am Verteidiger vorbeiziehen. Er braucht aber zu lange und kann das Leder nicht gut kontrollieren, sodass Höfler noch dazwischen gehen kann.

29. Das Geschehen verlagert sich zum Teil nun tief in die Freiburger Hälfte.

27. Makengo hat links in der gegnerischen Hälfte den Ball und etwas Platz. Er will den weiter vorne startenden Grifo bedienen, hat dabei aber kein gutes Timing, spielt die Kugel zu steil und sie landet im Aus. Es geht nicht viel nach vorne bei den Gästen.

26. Die Breisgauer versuchen nun mal ein anderes Mittel und stellen schlagartig auf ein Angriffspressing um. Daraus kann sich Dortmund über Maatsen und die linke Seite allerdings ohne größere Mühen spielerisch befreien.

24. Bei Manuel Gulde geht es leider nicht weiter, für ihn kommt Attila Szalai.

23. Attila Szalai Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Attila Szalai

23. Manuel Gulde Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

22. Nach einer starken Grätsche gegen Malen halb links vor dem eigenen Strafraum ist Gulde liegen geblieben und muss behandelt werden. Der Routinier hält sich das Knie und muss wohl runter.

21. Jetzt aber die erste bessere Chance für den SC! Nach einem gut vorgetragenen Angriff über die rechte Seite verwertet Gregoritsch eine Kübler-Flanke auf Höhe des kurzen Pfostens gut. Kobel hat bei seinem Kopfstoß aus zehn Metern auf das kurze Eck aber keine größeren Schwierigkeiten.

19. Der Borussia gelingt als der Start nach Maß. Auch im Anschluss ist sie die klar tonangebende Mannschaft, die aktuell alles im Griff hat.

16. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Donyell Malen

Und auf einmal zappelt das Leder im Freiburger Netz! Mit einem schönen Kombinationsspiel durch das Mittelfeld schaltet der BVB einmal mehr gut um. Die Kugel geht nach links in den Strafraum zu Füllkrug, der sie gut mit seinem Körper abschirmt und dann den Überblickt behält, um sie dem freien Malen aufzulegen. Der legt sich das Spielgerät aus zentraler Position und einer Distanz von 15 Metern mit der linken Seite zum Tor einmal vor und knallt es mit rechts dann unhaltbar in den rechten Winkel. Ein wunderbar herausgespielter, ansehnlicher Treffer!

14. Julian Ryerson Dortmund Gelbe Karte für Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Es wird ruppig! Ryerson steigt Höler rechts im offensiven Mittelfeld hart auf den Fuß, nachdem dieser die Kugel bereits weitergespielt hat. Das harte Einsteigen wird zu Recht mit Gelb geahndet.

13. Wieder Ballverlagerung auf die linke Seite zu Bynoe-Gittens, wieder dringt er mit Tempo in die Box ein. Diesmal versucht er, rechts an Eggesetein vorbeizuziehen und geht zu Boden. Das Stadion will einen Elfmeter gesehen haben, das Spiel läuft zunächst weiter. Malen kommt im Anschluss noch zu einem Fallrückzieher aus gut elf Metern. Der stellt allerdings keine Gefahr für Atubolu im Kasten von Freiburg dar.

12. Nach einem Freiburger Angriffsversuch schaltet die Heimmannschaft schnell um, Reus hat rechts viel Platz und treibt das Leder voran. Im Rückraum legt er in die Mitte zu Can quer. Dessen Flachpass auf die linke Außenbahn ist im Anschluss sehr schwach und ladet beim Gegner.

10. Der Ball läuft in diesen Minuten ruhig durch das Dortmunder Mittelfeld.

8. Auf der anderen Seite begleitet ein lautes Pfeifkonzert den ersten Freiburger Eckstoß, der nach kurzer Ausführung direkt beim ersten Verteidiger hängen bleibt.

7. Jamie Bynoe-Gittens geht nach einem schönen Diagonalball auf die linke Seite mit hohem Tempo auf Lukas Kübler zu und sucht links den Weg an ihm vorbei in die Box. Dann blockt der Außenverteidiger den Flankenversuch doch noch zur Ecke. Der Schiedsrichter entscheidet fälschlicherweise auf Abstoß.

6. Bereits in der sechsten Minute braucht Gulde bei einem Freistoß tief in der eigenen Hälfte auffällig lange. Ob das schon Zeitspiel ist? Die Fans fangen zumindest das Pfeifen an.

5. Wie zu erwarten war hat der BVB zu Beginn viel Ballbesitz und versucht, sein Spiel aufzuziehen. Freiburg konzentriert sich zunächst auf ein kompaktes Verteidigen.

3. Auf der linken Außenbahn unterbindet Bynoe-Gittens ein Freiburger Zuspiel früh und es geht direkt in die andere Richtung. Dann bleibt der junge Flügelspieler am aufmerksamen Kübler hängen und auch der erste Dortmunder Angriffsversuch bringt nichts ein.

2. Sallai bringt nach einem schönen Doppelpass mit Eggestein von der rechten Seite eine erste gute Flanke mit rechts in die Mitte. Dort kann Süle aber per Kopf klären.

1. Dortmund agiert wie gewohnt in Schwarz-Gelb, der SC hält im rot-weißen Auswärtsdress dagegen.

1. Es geht hinein in den 21. Spieltag! Schiedsrichter Harm Osmers gibt die Begegnung frei.

1. Spielbeginn

Bei all den Argumenten, die für Schwarz-Gelb sprechen, gibt es einen großen Freiburger Vorteil: Der lastet bei diesem Aufeinandertreffen klar bei Edin Terzić und seiner Truppe. Der SC dagegen kann trotz der beiden vergangenen Niederlagen deutlich befreiter aufspielen. Man darf sehr gespannt sein, wie sich dieser Bundesliga-Klassiker am heutigen Abend entwickelt!

Dies bestätigt sein Trainer-Kollege, der vor der Partie in aller Ruhe konstatiert, man könne das Rad nicht neu erfinden. Für ihn sei Dortmund eine sehr handlungsschnelle Mannschaft, gegen die es gilt, immer wach zu sein und ebenfalls schnelle Entscheidungen zu treffen.

Trotz der Formschwäche der Gäste und der deutlichen statistischen Vorteile betont Terzić vor der Partie die Stärke und Konstanz der Freiburger, die sich u. a. auch darin auszeichnen, selbst bei einer Schwächephase die Ruhe zu behalten und ihrem Weg treu zu bleiben.

Die heutige Angelegenheit ist also so etwas wie eine Herkules-Aufgabe für die Streich-Elf. Jetzt muss der Kult-Trainer kurzfristig auch noch auf den absoluten Leistungsträger Matthias Ginter verzichten, der aufgrund seiner Achillessehnenprobleme noch nicht einsatzbereit ist. Auch Merlin Röhl, der gegen Stuttgart in der 18. Minute die Rote Karte sah, fällt aus. Für die beiden Akteure stehen heute Kiliann Sildillia und Michael Gregoritsch von Beginn an auf dem Rasen.

Schaut man sich die Statistiken der vergangenen Aufeinandertreffen dieser beiden Teams an, dürften sich bei den Gästefans allerdings keine sehr großen Hoffnungsgefühle auf drei Punkte breit machen. Gegen keinen anderen Bundesligisten hat der BVB eine bessere Geamtbilanz (36 Siege, elf Unentschieden, fünf Niederlagen), bei den letzten 15 Begegnungen im Signal Iduna Park konnte die Borussia sage und schreibe 43 der 45 möglichen Punkte holen. Auch in dieser Saison ist auswärts nicht gerade die Stärke Freiburgs: Nur zehn der bisherigen 28 Punkte wurden in der Fremde gesammelt.

Mit 28 Punkten aus den bisherigen 20 Partien befindet sich der Sport-Club aus Freiburg momentan auf dem siebten Platz und ist damit drei Punkte hinter der Eintracht auf dem Sechsten. Die Verfolger Hoffenheim und Bremen - beide mit 26 Zählern auf dem Konto - sind den Breisgauern dicht auf den Fersen. Trainer Christian Streich und seine Mannen werden alles daransetzen, die gute Tabellenlage - die man trotz der beiden jüngsten Niederlagen noch innehat - zu verteidigen und zu festigen.

Im Vergleich zum Heidenheim-Spiel nimmt BVB-Coach Terzić insgesamt vier Veränderungen vor. Für wie Wiedergenesenen Kobel und Reus müssen Meyer und Moukoko aus der Anfangsformation weichen. Des Weiteren rücken Can und Ryerson für den erkrankten Özcan und Meunier, der den Verein in Richtung Trabzonspor verlassen hat, in die Startelf. Auch Sancho und Brandt stehen nach überstandener Erkrankung und Verletzung wieder zur Verfügung, nehmen aber zunächst auf der Bank Platz.

Nachdem der BVB mit drei Siegen am Stück perfekt ins Jahr 2024 gestartet ist, musste er sich nach einer eher schwachen Leistung am vergangenen Wochenende beim 1. FC Heidenheim mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Zwar rangieren die Schwarz-Gelben vor dem Spieltag immer noch auf dem vierten und damit letzten sicheren Champions-League-Platz, die roten Bullen aus Leipzig scharren aber schon mit ihren Hufen, sind mit 36 Punkten nur einen vom heutigen Gastgeber entfernt. Im Kampf um die Teilnahme an der wichtigsten internationalen Klubmeisterschaft soll gegen schwächelnde Freiburger also wieder ein Dreier her.

Die Aufstellungen wurden bekanntgegeben und können nun wie gewohnt eingesehen werden.