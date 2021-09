Selbst Marco Rose kam nicht drumherum, Deniz Aytekin in weiten Teilen recht zu geben. " Grundsätzlich glaube ich, dass sich ein Spieler, der im Training nach einer Entscheidung von mir abwinken würde, etwas anhören könnte. Sowohl Spieler als auch wir Trainer sollten also versuchen, so etwas zu unterlassen ", sagte der Trainer von Borussia Dortmund. Sein Spieler Mahmoud Dahoud hatte zuvor im Spiel bei Borussia Mönchengladbach (0:1) aufgrund einer solchen Aktion seine zweite Gelbe Karte erhalten und war vom Platz gestellt worden.

Ittrich springt seinem Kollegen zur Seite