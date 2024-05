Kramaric mit Hattrick Bayern nach Pleite in Hoffenheim nur Dritter, Pavlovic verletzt raus Stand: 18.05.2024 17:24 Uhr

Der FC Bayern München beendet die Bundesligasaison nach einer Niederlage in Hoffenheim nur auf Platz drei. Im Thomas Tuchels letztem Spiel musste EM-Fahrer Aleksandar Pavlovic verletzt vom Platz.

Bei der 2:4 (2:1)-Niederlage der Bayern bei der TSG drehte Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric mit drei Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie (68., 85., 87.). Die ersten drei Tore waren früh und innerhalb von sechs Minuten gefallen. Mathys Tel (4.) und Alphonso Davies (6.) sorgten für einen Münchener Doppelschlag, Maximilian Beier (8.) verkürzte im Gegenzug nach einem Fehler von Manuel Neuer.

Tuchel verabschiedete sich also in der titellosen Saison mit einer weiteren Enttäuschung, der VfB Stuttgart klaute den Münchnern durch einen 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach noch den inoffiziellen Vizemeistertitel. In die absagenreiche Suche nach einem neuen Bayern-Trainer könnte derweil Bewegung kommen, denn während der Partie gab der englische Erstligist Brighton & Hove Albion die Trennung von Trainer Roberto De Zerbi bekannt. Der Italiener gilt nach dem definitiven Abschied von Tuchel als Kandidat in München.

Tel ersetzt Kane und trifft

Die Bayern waren in Sinsheim ohne zahlreiche Stars angetreten, unter anderem schonten sich die zuletzt angeschlagenen Nationalspieler Jamal Musiala und Leroy Sané. Harry Kane weilte wegen Rückenbeschwerden im Ausland und sicherte sich damit ohne weiter Aktionen die Torjägerkanone mit 36 Treffern.

Den frühen Führungstreffer der Bayern leitete Alphonso Davies mit einem starken Antritt und einer Flanke auf den zweiten Pfosten ein. Thomas Müller passte volley zurück vors Tor, wo Kane-Ersatz Tel den Kopf hinhielt.

Neuer mit üblem Fehlpass

Tel hatte zuvor schon eine dicke Chance liegenlassen und war auch am zweiten Treffer beteiligt. Der Angreifer spielte in den Lauf von Davies, der freistehend flach in die rechte Ecke traf.

Wieder nur wenige Momente später lud Neuer Hoffenheim zum Anschlusstreffer ein. Deutschlands Nummer eins spielte im eigenen Strafraum einen kapitalen Fehlpass. Andrej Kramaric verstolperte noch, legte dann aber Beier den Treffer auf.

Pavlovic humpelt vom Feld

Auch in der Folge ließen beide Abwehrreihen gute Chancen zu, Tore fielen aber zunächst nicht mehr. In der 34. Minute musste Tuchel wechseln, Pavlovic humpelte vom Platz. Für ihn kam der 19 Jahre alte Kroate Lovro Zvonarek in die Partie.

Hoffenheim hielt die Begegnung weiter offen und kam in der zweiten Halbzeit nicht unverdient zum Ausgleich, Kramaric verwertete eine Vorlage von Ihlas Bebou aus kurzer Distanz. In der Schlussphase schlug Kramaric dann noch doppelt zu, schaffte damit einen lupenreinen Hattrick.