Premier League De Zerbi verlässt Brighton - Bayerns Eberl zeigt wenig Interesse Stand: 18.05.2024 20:09 Uhr

Trainer Roberto De Zerbi verlässt den englischen Klub Brighton & Hove Albion. Das bestätigte der Verein auf seiner Webseite. Der Italiener werde das Team am letzten Spieltag der Premier League gegen Manchester United letztmals betreuen.

Der Italiener ist auch beim FC Bayern im Gespräch. Tags zuvor noch hatte De Zerbi bekräftigt, seinen Klub nicht verlassen zu wollen. "Wenn Sie mich fragen, ob es irgendeinen Verein gibt, der mich umstimmen kann: Nein, da gibt es keinen. Ich würde gerne in Brighton bleiben, um in jeder Saison das höchstmögliche Ziel erreichen" , wurde der 44-Jährige vom Magazin "The Athletic" zitiert.

Nun sagt er laut Verein: "Ich bin sehr traurig, Brighton zu verlassen. Aber ich bin auch sehr stolz, was wir erreicht haben." De Zerbi hatte das Team seit September 2022 betreut und es im vergangenen Jahr in die Europa League geführt, wo Brighton im Achtelfinale an der AS Rom scheiterte. Zuletzt wurde allerdings auch Kritik laut, sein Vertrag war eigentlich noch bis 2026 gültig.

Eberl äußert sich distanziert

Angesichts mehrerer möglicher Interessenten in Europa war berichtet worden, dass für eine Verpflichtung De Zerbis eine niedrige zweistellige Millionensumme nötig wäre. Dies könnte nun hinfällig sein.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl äußerte sich gegenüber der Sportschau allerdings distanziert zu De Zerbis Vertragsauflösung. "Für uns bedeutet das nichts." Auf Nachfrage, wie er De Zerbis Arbeit wahrgenommen habe, sagte Eberl: "Ich bin zu weit weg, Roberto De Zerbi zu beurteilen."