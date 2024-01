Finale in Melbourne Sinner gewinnt die Australian Open Stand: 28.01.2024 13:40 Uhr

Jannik Sinner hat das Finale der Australian Open gegen Daniil Medvedev gewonnen - nach einer Energieleistung und 0:2-Satzrückstand.

Der 22 Jahre alte Südtiroler setzte sich im Finale von Melbourne mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 gegen den Russen durch und sicherte sich als erster Italiener seit 48 Jahren einen Grand-Slam-Titel. Für Sinner ist es nach dem Triumph im Davis Cup im November mit Italien der nächste Höhepunkt seiner jungen Karriere. Er verwandelte nach 3:44 Stunden seinen ersten Matchball.

Medvedev verlor unterdessen das dritte Melbourne-Finale in den vergangenen vier Jahren, bereits 2021 und 2022 reichte es für den Weltranglistendritten nicht zum Titel. Sinner, der im Halbfinale Serien-Champion Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, bleibt trotz seines Erfolges vorerst die Nummer vier der Tennis-Weltrangliste.

Es war das erste Männer-Finale am Yarra River seit 2005, das ohne die Beteiligung von Djokovic, Roger Federer oder Rafael Nadal über die Bühne ging. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev war beim ersten Major-Turnier des Jahres im Halbfinale in einem Fünfsatz-Krimi an Medvedev gescheitert.

Medvedev zunächst klar stärker

Sinner hatte seine drei jüngsten Spiele gegen Medvedev allesamt gewonnen, doch zu Beginn der Partie sahen die 15.000 Zuschauer in der vollbesetzten Arena den Russen im Vorwärtsgang. Medvedev startete abgebrüht und breakte Sinner früh, nach 36 Minuten sicherte er sich den ersten Satz. Auch in der Folge wirkte Sinner in seinem ersten Major-Endspiel nervös, machte ungewohnt viele einfache Fehler. Medwedew (27) nutzte das eiskalt aus, spielte beinahe fehlerlos und ließ sich auch von der lautstarken Zuschauer-Unterstützung für Sinner nicht aus der Ruhe bringen.

Sinner dreht die Partie

Im dritten Satz wachte Sinner auf. Er holte sich auch den vierten Satz und war dann nicht mehr aufzuhalten: Nach fast vier Stunden Spielzeit nutzte er seinen ersten Matchball zum Sieg.

Hsieh und Mertens gewinnen Doppel

Hsieh Su-wei und Elise Mertens haben den Doppeltitel bei den Australian Open gewonnen. Die 38-Jährige aus Taiwan und ihre zehn Jahre jüngere Partnerin aus Belgien setzten sich im Finale mit 6:1, 7:5 gegen Jelena Ostapenko/Ljudmyla Kitschenok (Lettland/Ukraine) durch.

Hsieh, die ihren siebten Major-Titel bejubelte und in diesem Jahr in Melbourne bereits im Mixed triumphiert hatte, ist damit die zweitälteste Grand-Slam-Siegerin im Doppel. Einzig die US-Amerikanerin Lisa Raymond war 2011 bei ihrem Triumph in New York noch acht Tage älter. Mertens freute sich über ihre vierte Grand-Slam-Trophäe im Doppel. Auch Laura Siegemund hatte um den Titel mitspielen wollen, schied mit ihrer neuen Partnerin Barbora Krejcikova (Tschechien) aber im Viertelfinale aus.