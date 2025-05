WDR-Sport Reiten, Radsport und ein Hauch Olympia - der Sportsommer in NRW Stand: 25.05.2025 14:29 Uhr

NRW steht vor einem Sportsommer der Superlative: Ob CHIO, World University Games oder Radsport an der Zeche Zollverein - fast alle Sportfans kommen auf ihre Kosten.

Nordrhein-Westfalen wirbt häufig damit, ein "Sportland" zu sein. In diesem Sommer kann der geneigte Fan diesem Slogan nur zustimmen - denn es warten einige große Highlights. Die Fußballfans schauen vor allem auf den BVB bei der Klub-WM sowie die Startdaten für Ligen und Pokal. Freunde der olympischen Sportarten erwartet ein "Mini-Olympia" an Rhein und Ruhr. Dazu kommen Events wie der CHIO, die Deutschland Tour oder gleich zwei Europameisterschaften im Rheinland.

Fußball: Klub-WM mit Borussia Dortmund (14. Juni - 13. Juli)

Die Bundesliga ist zu Ende, der Pokalsieger heißt nicht Bielefeld und eigentlich müsste man meinen, dass es nun auf Vereinsebene ruhiger wird. Aber der Fußballkalender kennt keine Pause - zumindet nicht für Borussia Dortmund. Der BVB ist bei Klub-WM der FIFA mit dabei.

Diese findet erstmals im Sommer über insgesamt vier Wochen statt. Die Gegner in der Gruppenphase heißen Fluminense FC, Ulsan HD und Mamelodi Sundowns FC. Das Finale steigt am 13. Juli im MetLife Stadium in New York. Live zu sehen ist die Klub-WM beim Streamingdienst DAZN.

Handball: Final Four der Champions League in Köln (14./15. Juni)

Schon fast traditionell ist die EHF mit dem Final Four des höchsten europäischen Klubwettbewerbs in der Kölner Arena zu Gast. An zwei Tagen wird der Königklassensieger gesucht. Mit dabei sind zwei deutsche Klubs: Die Füchse Berlin treffen auf die Franzosen von HBC Nantes, der SC Magdeburg muss gegen den FC Barcelona antreten.

Tennis: ATP-Turnier in Halle/Westfale (14.-22. Juni)

Kurz vor WImbledon testen einige Favoriten ihre Form auf dem Rasen in Halle/Westfalen. So ist beispielweise Italiens Superstar Jannik Sinner dabei oder auch der Russe Daniil Medwedew. Deutschland Nummer eins Alexander Zverev fehlt natürlich ebenfalls nicht, wenn es heißt, sich für den heiligen Rasen in London warmzuspielen.

Reiten: CHIO in Aachen (27. Juni - 06. Juli)

In der Aachener Soers dreht sich rund zwei Wochen lang wieder alles um den Reitsport. Das weltgrößte Pferdefest zieht jährlich hunderttausende Besucher an. Der WDR ist an mehreren Tagen live dabei. Marcus Ehning und Co. werden alles probieren, um wieder um die Titel mitzureiten.

Olympia: World University Games (16.-27. Juli)

Nach den Sommerspielen und den Paralympischen SPielen sind die World University Games das drittgrößte Multisport-Ereignis der Welt. Es ist das Olympia für Studenten, rund 8.500 Teilnehmer aus mehr als 150 Ländern werden erwartet.

Austragungsorte sind Duisburg, Mülheim (Ruhr), Essen, Bochum, Hagen und dazu noch Berlin. Es ist das roße Sporthighlight im Ruhrgebiet im Sommer. Die Sportschau und der WDR sind mit Livestreams dabei, Tickets gibt es ab 13 Euro.

Beachvolleyball: EM in Düsseldorf (30. Juli - 03. August)

Kaum sind die World Univesity Games vorbei, startet in Düsseldorf schon das nächste Sportevent. Die Beachvolleyballer treffen sich für die kontinentalen Titelkämpfe. Im Rochusclub, wo normalerweise Tennis gespielt wird, fliegen dann die größeren Bälle durch den Sand. Eine der Favoritinnen im Damen-Doppel kommt mit Cinja Tillmann sogar ursprünglich aus Düsseldorf.

Fußball: Start der 2. Fuß ball-Bundesliga (01.-03. August)

Während im Düsseldorfer Rochusclub die Beachvolleyball-EM läuft, steigt auch die Fortuna wieder ein. In der 2. Bundesliga nimmt F95 einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg. Dort möchten auch der SC Paderborn und Absteiger Bochum hin, während es für Preußen Münster und Arminia Bielefeld nur um den Klassenerhalt gehen dürfte. Und was passiert so beim FC Schalke 04?

Hockey: EM in Mönchengladbach (08.-17. August)

Eine weitere EM können Sportfans in Möncengladbach bestaunen. Dort werden bei Frauen und Männern die Europameister im Feldhockey gesucht. Deutschland gehört traditionell zu den Favoriten. Schon 2023 war der Hockeypark in Mönchengladbach Austragungsort - mit wenig Erfolg für die deutschen Teams: Die Damen holten Bronze, die Herren gingen leer aus.

Fußball: 1. Runde im DFB-Pokal (15.-18. August)

Der Sensationslauf von Drittligist Arminia Bielefeld endete 2024 erst im Finale in Berlin. Gelingt einem anderen Klub wieder eine Überraschung? Neben den Erst- und Zweitligisten aus NRW sind noch diverse Amatuerklubs dabei: Aus Westfalen dürfen sich die Sportfreunde Lotte und der FC Gütersloh mitwirken, im Verband Niederrhein qualifizierte sich Rot-Weiss Essen und im Mittelrhein Viktoria Köln.

Radsport: Deutschland Tour von Essen nach Magdeburg (20.-24. August)

Das prestigteträchtige Etappenrennen durch Deutschland startet in diesem Jahr in der Ruhrmetropole Essen. Nach einem Prolog führt die 2. Etappe nach Arnsberg. Die 3. Etappe führt durch das Sauerland hinaus aus NRW ins hessische Kassel. Viele Radsportfans dürften sich diesen Termin fett im Kalender angestrichen haben. Besonders das Tagesstück xdurch das Sauerland verspricht jede Menge Spannung.

Fußball: Start der Bundesliga (22.-24. August)

Am Ende des Sportsommers startet selbstverständlich auch die Fußball-Bundesliga in die neue Saison - mit spannenden Fragen aus NRW-Sicht. Wie schlägt sich Bayer Leverkusen in Jahr eins nach der Ära "Xabi Alonso"? Kann der BVB wieder um den Titel mitspielen? Was macht der Aufsteiger aus Köln und wo landet eigentlich Borussia Mönchengladbach?

Unsere Quellen: