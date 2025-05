WDR-Sport HSG Blomberg-Lippe verpasst Meistertitel Stand: 24.05.2025 20:41 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe mussten sich im Finale um den deutschen Meistertitel der HB Ludwigsburg geschlagen geben.

Die HSG kassierte im zweiten Spiel der Bundesliga-Finalserie am Samstag eine 22:26 (9:12)-Heimniederlage gegen die Titelverteidigerinnen, die in den vergangenen drei Spielzeiten als SG BBM Bietigheim die deutsche Meisterschaft geholt hatten. Damit entschied Ludwigsburg die Best-of-three-Serie vorzeitig mit 2:0 für sich.

Ludwigsburg, das beste Team der Bundesliga-Hauptrunde, spielte deutlich effektiver und traf 56 Prozent seiner Würfe. Großen Anteil am Sieg der Gäste hatte auch HB-Torhüterin Johanna Bundsen, die mehr als die Hälfte der Würfe auf ihr Tor abwehrte und insgesamt 20 Paraden zeigte.

Vor 1.300 Zuschauern in der Halle an der Ulmenallee gelang der HSG ein guter Start, die Gastgeberinnen führten nach sieben Spielminuten mit 3:1. Doch dann gelang den Ludwigsburg ein 6:0-Lauf innerhalb von knapp sieben Minuten.

Blomberg-Lippe holte den Vier-Tore-Rückstand zunächst auf und glich in der 23. Minute durch Ona Vegue zum 9:9 aus. Danach trafen die Gastgeberinnen bis zur Halbzeitpause nicht mehr, Ludwigsburg konnte sich in dieser Phase wieder etwas absetzen. Mit einem 9:12-Rückstand gingen die Blombergerinnen in die Pause.

In der zweiten Halbzeit konnten die Ludwigsburgerinnen ihre Führung allmählich weiter ausbauen. In der 47. Minute erreichten die Gäste erstmals einen Zehn-Tore-Vorsprung, als Anne Johansen zum 24:14 für Ludwigsburg traf. Die Blombergerinnen gaben nicht auf, verkürzten den Rückstand noch auf fünf Tore, ernsthaft in Gefahr geriet Ludwigsburg aber nicht mehr.

Beste Torschützin auf dem Feld war HSG-Rückraumspielerin Nieke Kühne mit sieben Toren.

Bereits das erste Spiel hatte Blomberg-Lippe verloren, nämlich mit 29:36. Das nun als HB Ludwigsburg firmierende Team hat in den vergangenen Jahren den Frauen-Handball national dominiert. In dieser Spielzeit sicherte sich das Team auch den DHB-Pokal - ebenfalls mit einem Erfolg über Blomberg. In der Champions League war für den Vorjahresfinalisten im Viertelfinale Endstation.

