WDR-Sport 400 Kilometer: Arminia-Bielefeld-Fans radeln zum Pokalfinale in Berlin Stand: 23.05.2025 10:25 Uhr

Fans von Arminia Bielefeld radeln in nur einem Tag nach Berlin. Ihr Verein kämpft dort gegen den VfB Stuttgart um den DFB-Pokal.

Von Jan-Ole Niermann

Es ist der Tag vor dem großen Pokalfinale, um kurz vor fünf Uhr sammeln sich die fahrradfahrende Fans vom Bielefelder Stadion. "Die Vorfreude ist groß", sagt Bastian Schünke und packt Verpflegung in den Begleit-Bulli: "Ich hoffe, dass wir gesund und munter am Abend in Berlin ankommen."

Immer mehr Arminen kommen auf dem Rad und im Trikot angerollt. Sie wollen dabei sein, wenn ihre Mannschaft zum ersten Mal im Finale des DFB-Pokals steht. Vier Bundesligisten haben die Bielefelder aus dem Wettbewerb gekegelt, darunter den Double-Sieger Leverkusen. Und das als Drittligist.

Enger Zeitplan auf der Tour

Bastian Schünke

Bastian Schünke kam dann auf diese "verrückte Idee" mit der Radtour. Direkt nach dem Halbfinale hatte er mit einem Freund verabredet, auf dem Rennrad nach Berlin zu fahren. Knapp 400 Kilometer, an einem Tag, von der Arena der Arminia in Bielefeld zum Olympiastadion in Berlin.

"Warum? Weil wir unseren Verein unterstützen wollen", so Schünke.

Wir wollen den Jungs zeigen, dass wir die besten Fans der Welt sind!

Radtour-Initiator und Arminia-Fan Bastian Schünke

In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr radelnde Arminen angeschlossen. Ein rundes Dutzend ist es am Ende geworden.

Leistung zeigen - wie die Mannschaft

Der Zeitplan ist eng, abends gegen 20 Uhr wollen sie in Berlin ankommen. Bastian Schünke begrüßt die anderen Fans. Manche kennt er, manche trifft er heute zum ersten Mal.

30 km/h im Schnitt von Bielefeld bis Berlin - brutal, findet Sebastian Janta

Alle sind ambitionierte Hobbyfahrer mit Rennrädern, fast 30 Stundenkilometer wollen sie im Schnitt fahren. Auch Sebastian Janta ist im blauen Arminia-Shirt mit dabei: "Das wird hart. Die letzten anderthalb Stunden, zwei Stunden werden bestimmt brutal."

Die Tour startet 39 Stunden vor dem Anpfiff

Um kurz vor fünf Uhr sind sie vollzählig am Start, manche tragen Trikot, andere Arminia-Radlershirts. Für Bastian Schünke ein besonderer Moment:

Schon irre, dass es jetzt so viele sind, das finde ich echt sehr schön!

Bastian Schünke

Noch schnell ein Foto zur Erinnerung, dann rollt die schwarz-weiß-blaue Truppe los. Pünktlich um fünf Uhr in der Früh: "Auf geht’s nach Berlin", ruft Bastian Schünke.

Mit ihrer Radtour wollen die Fans der Mannschaft zeigen, dass alles möglich ist: "Wir geben alles für die Mannschaft, und die Mannschaft soll auch alles geben und das Ding nach Bielefeld holen!"

Quelle: