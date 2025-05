WDR-Sport Entscheidung gefallen: Ten Hag wird offenbar neuer Bayer-Trainer Stand: 25.05.2025 11:35 Uhr

Bayer Leverkusen hat sich offenbar für Erik ten Hag als Nachfolger für Xabi Alonso auf dem Trainerstuhl entschieden.

Nach der Absage von Cesc Fabregas haben die Bayer-Verantwortlichen offenbar schnell Fakten geschaffen. Der Niederländer Erik ten Hag soll Nachfolger von Xabi Alonso werden, der zu Real Madrid wechselt und die Königlichen schon bei der Klub-WM in den USA Mitte Juni betreuen wird.

Dritter niederländischer Bayer-Trainer

Ten Hag stand neben Fabregas, der in Italien bei Como bleibt, von Anfang an ganz oben auf der Liste bei Bayer, das sich mit dem 55-jährigen Niederländer nun offenbar auf einen Zweijahresvertrag einigte.

Ten Hag war zuvor bei Manchester United beschäftigt und hatte für kommende Saison starkes Interesse auch bei Ajax Amsterdam geweckt. Ten Hag wird damit nach dem jetzigen Trainer der PSV Eindhoven Peter Bosz (von Dezember 2018 bis bis März 2021 bei Bayer 04) und dem verstorbenen Rinus Michels (von Juli 1988 bis April 1989) der dritte niederländische Cheftrainer der Leverkusener Bundesliga-Historie.

Erfolgreich in Amsterdam, entlassen in Manchester

Ten Hag, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern trainierte, machte sich einen international bedeutenden Namen zwischen 2017 und 2022, als er bei Ajax Amsterdam extrem erfolgreich arbeitete. Anschließend wurde er von Manchester United verpflichtet, was allerdings nicht so richtig funktionierte.

In der Saison 2024/25 verbuchte Manchester United den schlechtesten Saisonstart seit der Spielzeit 1989/90. Nach einer 1:2-Niederlage gegen West Ham United am 9. Spieltag wurde ten Hags Vertrag am Folgetag, dem 28. Oktober 2024, aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt belegte der Verein in der Premier League den 14. Tabellenplatz mit drei Siegen aus neun Spielen.