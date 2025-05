2. Auswärtsspiel in Folge SV Elversberg gewinnt in Nürnberg Stand: 04.05.2025 15:27 Uhr

Die SV Elversberg hat ihr Auswärtsspiel am Sonntag gewonnen. Die Saarländer siegten beim 1. FC Nürnberg mit 3:1. In der Tabelle rangiert die SVE nun mit 52 Punkten auf Rang drei und damit auf dem Relegationsplatz.

Insgesamt startete die Partie in Nürnberg eher verhalten. Die SV Elversberg griff zwar früh an, doch ihr Pressing zeigte erstmal keine Wirkung. In der 9. Spielminute dann die erste gute Möglichkeit für die Gäste: Lukas Petkov zog über die rechte Seite bis zur Grundlinie und chippte den Ball an den zweiten Pfosten. Dort stand Fisnik Asllani bereit, doch Tim Janisch klärte in letzter Sekunde stark.

Nachdem den Hausherren zunächst in der Offensive die nötige Präzision fehlte, kamen sie nach und nach besser in Bewegung und erspielten sich ein paar gute Aktionen. Große Torchancen blieben auf beiden Seiten aber zunächst aus. Beiden Teams fehlt in der Offensive die letzte Konsequenz. Ungenauigkeit ließ Möglichkeiten meist schnell verpuffen.

Antiste sorgte für den Nürnberger Führungstreffer

Erst in der 35. Spielminute gab es schließlich den ersten gefährlichen Abschluss der SVE. Lukas Petkov legte am Sechzehner zurück auf Frederik Schmahl. Der fackelte nicht lange und zog aus knapp 18 Metern ab. Reichert konnte den Schuss zur Ecke aber abwehren.

Zur Halbzeit hin gewann die Partie schließlich an Fahrt und es fiel das erste Tor: In der 44. Spielminute war es Janis Antiste, der die Gastgeber in Front brachte. Mit einem Spielstand von 1:0 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Doppelpack von Elias Baum

Die zweite Hälfte begann mit Tempo. Die SV Elversberg spielte nach vorne, drängte auf den Ausgleich und wurde schließlich auch belohnt: In der 52. Spielminute war es Elias Baum, der für die SVE einnetzte. Die Elversberger zeigten sich fortan bissiger sowie schneller und hatten in der 63. Spielminute erneut Grund zum Jubel: Wieder war es Elias Baum, der für die SVE traf.

Und die Saarländer blieben weiterhin am Drücker. In der 79. Spielminute baute Tom Zimmerschied durch einen Treffer die Elversberger Führung aus und markierte gleichzeitig den Schlusspunkt. Die Partie in Nürnberg endete mit 3:1 für die SVE.

SVE empfängt Braunschweig

In der Tabelle rangiert die SV Elversberg nun mit 52 Punkten auf Rang drei und damit auf dem Relegationsplatz. Die nächste Chance zu punkten, bekommt die SVE am kommenden Samstag. Dann empfangen die Saarländer Braunschweig. Die Partie beginnt um 13.00 Uhr.

