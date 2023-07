100 Meter in 11,03 Sekunden Sprinterin Gina Lückenkemper verteidigt Meistertitel Stand: 09.07.2023 10:52 Uhr

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper ist bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Am Samstagabend gewann die 26-Jährige vom SCC Berlin über die 100 Meter mit großem Vorsprung vor der 18-jährigen Chelsea Kadiri aus Magdeburg und sicherte sich damit den Sprint-Titel. Mit 11,03 Sekunden scheiterte Deutschlands Sportlerin des Jahres nur knapp an der 11-Sekunden Schallmauer.

Nach der Verteidigung der Meisterschaft kann Lückenkemper zuversichtlich auf die anstehende Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) blicken. Ihr nächster Start ist beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzow (16. Juli).

Potsdamerin Pudenz siegte ebenfalls

Zuvor war Kristin Pudenz zum fünften Mal in Folge deutsche Meisterin mit dem Diskus geworden. Die Vize-Europameisterin vom SC Potsdam siegte im Kasseler Auestadion mit 65,98 Metern vor Shanice Craft (Halle/Saale) und Marike Steinacker (Leverkusen).

