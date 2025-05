Deutsche Schwimm-Meisterschaft in Berlin Florian Wellbrock schwimmt bei Deutscher Meisterschaft in Berlin zur Weltjahresbestzeit Stand: 05.05.2025 10:31 Uhr

Florian Wellbrock hat sich zum Abschluss der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin das WM-Ticket über die 1.500 Meter Freistil gesichert. Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio schlug am Sonntag mit der Weltjahresbestzeit von 14:36,25 Minuten vor Sven Schwarz (Hannover/14:36,82) im Ziel an, der sich damit den zweiten Startplatz für die internationalen Titelkämpfe in Singapur (11. Juli bis 3. August) sicherte.



Wellbrock hatte im Kampf um die maximal zwei deutschen WM-Tickets auf dieser Strecke bereits Mitte April ebenfalls mit einer Weltjahresbestzeit vorgelegt. Bei der Deutschen Meisterschaft, die den Abschluss der Qualifikation bildet, schwamm er nun noch schneller.



Armbruster schwimmt deutschen Rekord

Derweil knackten Anna Elendt (Frankfurt am Main) und Luca Nik Armbruster (Berlin) auf ihren Strecken die deutschen Rekorde. Elendt verbesserte über die 200 Meter Brust (2:23,54 Minuten) ihre eigene Bestmarke (2:23,93) und blieb erneut unter der WM-Norm. Armbruster unterbot über 50 Meter Schmetterling in 22,92 Sekunden den bisherigen Rekord (23,02), den er und Steffen Deibler (2013) innehatten.



Olympiasieger Lukas Märtens sicherte sich nach den 200 Meter Freistil auch über die 200 Meter Rücken in 1:56,00 Minuten als deutscher Meister das WM-Ticket. Mit Olympia-Gold ist der Magdeburger zudem auf den 400 Meter Freistil gesetzt, auch über die 800 Meter könnte er starten.



Auf dieser Strecke hatte Wellbrock am Freitag das Nachsehen gehabt. Sven Schwarz (Hannover) hatte sich in Europarekordzeit (7:38,12 Minuten) über die 800 Meter vor dem 27-Jährigen durchgesetzt. Im DSV-Ranking liegt auch Märtens (7:39,10 Minuten) vor Wellbrock. Die finale Nominierung durch den Deutschen Schwimmverband steht noch aus.



