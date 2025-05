Pokal-Final-Tag in Berlin Pokal-Final-Tag in Berlin: +++ Fanfeste von Stuttgart und Bielefeld gestartet +++ 2.000 Polizisten im Einsatz +++ Stand: 24.05.2025 14:05 Uhr

Die offiziellen Fanfeste der DFB-Pokal-Finalisten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld in Berlin sind gestartet. Auch sonst dominieren die Fans der beiden Teams im Stadtbild. Am Abend treffen sie im Olympiastadion aufeinander. 2.000 Polizisten sind im Einsatz.

VfB-Fans feiern vor DFB-Pokal-Finale auf Breitscheidplatz

Arminia-Anhänger stimmen sich am Alexanderplatz aufs Finale ein

Stuttgarter planen Fanmarsch vom Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion

Bielefeld-Fans sollen mit S-Bahn (Haltestelle: "Olympiastadion") zum Stadion anreisen, Stuttgart-Fans mit U-Bahn (Haltestelle: "Olympia-Stadion")

14:05 Uhr: Berlin wird vollgestickert

Fremde Fanlager bedeuten auch viele neue Sticker im Stadtbild. Die Fensterscheiben des Fanshops von Zweitligist Hertha BSC am Breitscheidplatz, wo das Fanfest der Stuttgarter stattfindet, sind inzwischen mit VfB-Stickern tapeziert. Ein Phänomen, das sich jährlich zum DFB-Pokal-Finale wiederholt. Die Fanshop-Mitarbeiter sollten inzwischen Routine im Abpiddeln haben.

13:20 Uhr: Alexanderplatz von Arminia Bielefeld übernommen

Der Alexanderplatz ist seit 10 Uhr in Schwarz, Weiß und Blau getaucht. Die Anhänger von Drittliga-Meister Arminia Bielefeld stimmen sich mit Fantalks und Musik aufs große Finale ein. Die Hamburger Rockband "Abschlach", die es eigentlich mit dem Hamburger SV hält (die Vereine verbindet eine Fanfreunschaft), und der ostwestfälische Shanty-Chor "Shantallica" sollen beispielsweise auftreten. Das Fanfest ist bis 16 Uhr geplant.

13:00 Uhr: Fanfest der Stuttgarter auf dem Breitscheidplatz läuft

Die Fans des VfB Stuttgart feiern seit 10 Uhr auf dem Breitscheidplatz. Der vorgegebene Dresscode: "Alle in Weiß nach Berlin". Als Programmpunkte treten unter anderem das Vereinsmaskottchen Fritzle sowie die Bands "Die Fraktion" und die "Begbie Boys" auf. Außerdem sind zwei VfB-Busse zum Sightseeing in der Stadt unterwegs.

VfB-Fanfest auf dem Breitscheidplatz

10 Uhr: Wichtige Infos zum DFB-Pokal-Finale

Schon Stunden vor dem Anpfiff des DFB-Pokal-Endspiels am Samstagabend (20 Uhr, live in der Vollreportage im rbb24 Inforadio) im Berliner Olympiastadion kommen Fans der Finalisten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld zusammen und feiern.



Auf dem Alexanderplatz, wo das Fanfest des Zweitliga-Aufsteigers Bielefeld stattfindet, finden sich bereits früh zahlreiche Arminia-Anhänger ein. Die Polizei Berlin rechnet hier im Laufe des Nachmittags mit etwa 10.000 bis 15.000 Besuchern.



Der Breitscheidplatz in der Nähe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist der Treffpunkt für die Stuttgarter Fans. Hier soll es auch Auftritte vom Vorstand, dem Präsidium und Klublegenden geben. Die Polizei geht hier von rund 5.000 Teilnehmern aus.

Polizei mit 2.000 Beamten im Einsatz

Die Polizei ist rund um das Pokalfinale mit 2.000 Beamten im Einsatz. Ihr Blick wird sich ab 15:30 Uhr unter anderem auch auf den Theodor-Heuss-Platz richten. Dort wollen sich die Stuttgarter Fans sammeln, um ab 16 Uhr gemeinsam zum Olympiastadion zu marschieren. Dieses öffnet drei Stunden vor Anpfiff ab 17 Uhr. Die Bielefelder Anhänger planen nach derzeitigen Informationen keinen Fanmarsch.



Für die Anhänger des Zweitligisten ist das Pokalfinale ein Festtag, wie es ihn noch nie gegeben hat. Erstmals in ihrer 120-jährigen Vereinsgeschichte stehen die Bielefelder im Finale um den zweitwichtigsten deutschen Titel. Rund 100.000 Arminen werden in Berlin erwartet.

Bielefeld-Party im Mauerpark erwartet

Natürlich haben bei weitem nicht alle Tickets für das Olympiastadion, das mit etwa 74.000 Zuschauern längst restlos ausverkauft ist. Die Polizei geht davon aus, dass sich zahlreiche kartenlose Fans des Vereins am Abend rund um den Mauerpark einfinden werden. Die Rede ist von rund 3.000 Personen. Am Mauerpark liegt auch die Fußballkneipe 'Tante Käthe', deren 700 Plätze komplett ausgebucht sind. Hier schauen die Berliner Anhänger der Ostwestfalen auch während der regulären Saison die Spiele.

Der Berliner Senat hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass die Fans das Finale bis zum Abpfiff in den Biergärten der Stadt verfolgen können. Demnach ist es Gaststätten mit Außengastronomie erlaubt, die Partie "über Bildschirme auch im Außenbereich zu zeigen". Erfüllt sein müssen lediglich bestimmte Regeln zum Lärmschutz für Anwohner. Unterbunden werden muss der Gebrauch von "Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen und ähnlichen lärmerzeugenden Instrumenten und Geräten sowie von Pyrotechnik". Die Übertragung darf dann bis 15 Minuten nach Ende der Siegerehrung laufen, auch bei möglicher Verlängerung oder Elfmeterschießen.

Favoritenschreck Bielefeld

Sportlich weiß Bielefeld, wie man Favoriten schlägt. Die Arminia setzte sich auf dem Weg ins Endspiel gegen Zweitligist Hannover 96 und die Bundesligisten 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen durch - immerhin Doublesieger der vergangenen Saison.



Zudem ist die Arminia in bester Verfassung. Seit rund zweieinhalb Monaten hat der DSC kein Pflichtspiel mehr verloren. Das sind 13 Partien nacheinander ohne Niederlage. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga als Drittliga-Meister sorgt ebenfalls für Selbstvertrauen.

Favorit sind natürlich dennoch die Stuttgarter, die die große Fußball-Bühne viel mehr gewohnt als der Endspiel-Außenseiter. Als Vizemeister der vergangenen Saison kehrte der VfB mit Trainer Sebastian Hoeneß in die Champions League zurück. Dort erlebte das Team glanzvolle Abende im internationalen Rampenlicht unter anderem in Madrid und Turin. Den Sprung in die K.o.-Phase verpassten die Stuttgarter allerdings.

Landespokal-Spiele bereits am (Nach-)Mittag live im rbb|24-Stream

Schon vor dem großen Finale im DFB-Pokal finden die Endspiele im Landespokal statt - auch in Berlin und Brandenburg. rbb|24 überträgt die Partien zwischen Eintracht Mahlsdorf und dem BFC Dynamo (12:25 Uhr) sowie zwischen dem VfB Krieschow und dem RSV Eintracht (14:25 Uhr) im Livestream.

