Abstieg fix Potsdam verliert und verabschiedet sich aus der Handball-Bundesliga Stand: 25.05.2025 18:30 Uhr

Der VfL Potsdam ist aus der Handball-Bundesliga abgestiegen. Die Brandenburger verloren am Sonntag das Nachholspiel gegen den SC Magdeburg daheim mit 23:37 (8:18). Bei noch vier ausstehenden Spielen ist für die Potsdamer mit nur vier Punkten der Klassenerhalt nicht mehr möglich. Damit geht es nach nur einem Jahr Erstklassigkeit gleich wieder runter. Beste Potsdamer Werfer waren Maxim Orlov, Dustin Kraus und Max Günther mit je vier Toren.



Von Beginn an waren die Gastgeber gegen den Titelverteidiger hoffnungslos unterlegen. Magdeburg kam einfach zu Toren und so liefen sie von Beginn an einem Rückstand hinterher. Besonders im Angriff ging kaum etwas. Zu statisch und zu unbeweglich agierten sie und kamen gegen die kompakte Magdeburger Deckung kaum durch.



"Wir haben endlich gespürt, wie sich Siege anfühlen" 20 Spieltage hat es gebraucht, ehe der Aufsteiger VfL Potsdam sein erstes Spiel in der Handball-Bundesliga gewinnen konnte. Im Interview erzählt der sportliche Leiter des Klubs von Champagner im Kofferraum und den Chancen auf den Klassenerhalt. 20 Spieltage hat es gebraucht, ehe der Aufsteiger VfL Potsdam sein erstes Spiel in der Handball-Bundesliga gewinnen konnte. Im Interview erzählt der sportliche Leiter des Klubs von Champagner im Kofferraum und den Chancen auf den Klassenerhalt. mehr

Schwacher Start

Nach gut 17 Minuten hatte Potsdam erst drei Tore erzielt. Sie wurden danach zwar etwas mutiger und trafen nun häufiger, aber die Defensive war nicht in der Lage, die Gäste mit den stark aufspielenden Felix Claar und Omar Magnussen zu stoppen. So wurde der Rückstand schon eine Minute vor der Pause erstmalig zweistellig.



Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Potsdam dann aber und leistete mehr Widerstand. Sie kamen nun besser ins Tempospiel und häufiger zu Toren, womit sie den Rückstand in Grenzen hielten. Es war aber nur Ergebniskosmetik, denn der Sieg der Magdeburger geriet nie in Gefahr.



Sendung: rbb24, 25.05.2025, 21:45 Uhr