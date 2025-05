DTM DTM: Aitken gewinnt Rennen auf dem Lausitzring Stand: 25.05.2025 16:35 Uhr

Beim Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) auf dem Lausitzring hat Ferrari-Pilot Jack Aitken am Sonntag seinen ersten Saisonsieg gefeiert.



Der Engländer setzte sich im vierten Saisonrennen vor René Rast aus Minden (BMW) und dem Franzosen Jules Gounon (Mercedes) durch. Lukas Auer aus Österreich, der im Mercedes noch am Samstag auf dem Lausitzring triumphiert hatte, musste sich diesmal mit Platz neun begnügen.



Herzschlagfinale

Aitken zog erst in der vorletzten Runde am bis dahin führenden Rast vorbei. In der Gesamtwertung der DTM liegt Auer nach einem Viertel der Saison mit 69 Punkten an der Spitze.

