Aufstieg, Schuldenabbau, neues Stadion Aufstieg, Schuldenabbau, neues Stadion: Hertha BSC setzt sich auf der Mitgliederversammlung große Ziele Stand: 25.05.2025 18:35 Uhr

Nach einer schwachen Saison hat Hertha BSC wieder große Pläne. Auf der Mitgliederversammlung versprühen die Verantwortlichen Optimismus und verkünden hohe wirtschaftliche und sportliche Ambitionen.

Zu Beginn wirkte Fabian Drescher noch etwas nervös. In seiner Eröffnungsrede versprach er sich immer wieder, verlor zwischendurch den Faden. Kein Wunder, schließlich war es seine erste Mitgliederversammlung, durch die er als gewählter Präsident von Hertha BSC leitete. Und die Veranstaltung hatte in der Vergangenheit bereits ein ums andere Mal bewiesen, wie unberechenbar sie sein kann.



Stundenlange Wahlen, Wutreden der Mitglieder, brennende Geldscheine, eine gestreifte Badehose als Beweismittel und ein ominöser Briefumschlag, der das große Geld verspricht – all diese Skurrilitäten der letzten MV blieben dieses Mal jedoch aus. Und Drescher fand schnell zu Souveränität. Auch, weil die Kritik der Mitglieder weniger scharf ausfiel als von manchen erwartet.

Drescher fordert Neustart, doch eine Personalie fehlt noch

Dass es größtenteils harmonisch zuging, lag wohl auch am Auftreten der Verantwortlichen. Viele mögliche Angriffspunkte nahm Drescher vorweg, zog gleich zu Beginn eine schonungslose Bilanz der abgelaufenen Saison. Platz elf in der 2. Liga dürfe keinesfalls der Anspruch des Vereins sein, sagte er. "Wir müssen ambitioniert und hungrig sein", so der Präsident. Zwar würden die jüngsten Ergebnisse optimistisch für die nächste Spielzeit stimmen, doch es seien umfangreiche Umstellungen nötig. 2025/26 solle kein weiteres Übergangsjahr, sondern ein mutiger Neustart sein.



Dass dieser Neustart nicht nur eine Floskel bleiben wird, war nach den Abgängen von Thomas Herrich und Andreas "Zecke" Neuendorf bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung klar. Nachfragen der anwesenden Fans zu den – teilweise umstrittenen - Personalien beantwortete Drescher gelassen, rückte die Leistungen der beiden noch einmal in den Vordergrund und dankte für deren Einsatz.



Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer sei man noch nicht fündig geworden, würde aber einen professionellen Auswahlprozess führen, so der Präsident. Sogar eine externe Personalberatung unterstützt dabei. "Der Kandidat muss eins ganz klar mitbringen: die absolute Überzeugung für unseren Weg, unsere Werte und den eingeschlagenen Kurs", sagte er.

Licht am Ende des Schulden-Tunnels

Bis dahin wird der einzig verbleibende Geschäftsführer Ralf Huschen die Geschicke der Profiabteilung allein leiten. Seit nicht einmal einem Jahr ist er im Verein. Und auch für ihn war der lange Auftritt vor den Hertha-Mitgliedern eine Premiere, die er souverän meisterte. "Wir haben viel zu viel Geld für viel zu wenig Tabellenplatz ausgegeben", sagte er und machte sich so im Saal schnell beliebt.

Zudem präsentierte er hohe wirtschaftliche Ambitionen. Bereits in der kommenden Saison solle erstmals seit vielen Jahren wieder ein Netto-Gewinn verzeichnet werden. "Unser klares Ziel ist es, den Verein komplett schuldenfrei zu machen", sagte er. Auch in Bezug auf die Lizenzvergabe und die ausstehende Rückzahlung der Anleihe zeigte er sich überaus optimistisch. Zwar könne er vor dem 4. Juni nichts Konkretes verkünden, doch "es gibt Licht am Ende des Tunnels", so Huschen.

Hertha ruft den Aufstieg aus

Trotz der Sparmaßnahmen sei Hertha in der Lage, wieder oben anzugreifen. "Wir haben ein Budget, das ausreicht, um unter die Top drei zu kommen. Das sportliche Ziel muss es also sein, aufzusteigen", sagte Huschen. Trainer Stefan Leitl wolle man deshalb den bestmöglichen Kader zur Verfügung stellen. Die Mitglieder schienen überzeugt, kritische Nachfragen gab es kaum.

Vielleicht auch, weil Hertha die sportlichen Ambitionen bereits im Vorfeld der MV versucht hatte mit Fakten – oder in diesem Fall Personal - zu untermauern. Die Vertragsverlängerungen von Toni Leistner, Deyovaiso Zeefuik, Michael Cuisance und Fabian Reese seien starkes Signal gewesen, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. Für ihn sei es äußerst wichtig gewesen, bei diesen tragenden Säulen des Kaders früh für Klarheit zu sorgen.



Für Neuverpflichtungen habe man das Anforderungsprofil hingegen ein wenig verändert. Gesucht würden vor allem Spieler, die bereits Erfahrung mit dem deutschen Fußballgeschäft haben, so Weber. "Und sie müssen wirtschaftlich natürlich für Hertha darstellbar sein." Bislang haben die Berliner mit Sebastian Grönning, Leon Jensen und Niklas Kolbe bereits drei Neuzugänge für die neue Saison verkündet, die genau in dieses Profil passen.

Der große Traum vom eigenen Stadion

Die anwesenden Fans schienen den Optimismus der Verantwortlichen überwiegend zu teilen. Große Diskussion lösten in der Messehalle 22 an diesem verregneten Sonntag nur Anträge zum Umgang mit Verbandsstrafen und künftigen hybriden Mitgliederversammlungen aus.



Und dann war da natürlich auch noch das Stadion-Thema. Ausführlich berichtete Präsidiumsmitglied Knut Beyer zum aktuellen Stand und zeigte sich dabei nicht weniger optimistisch als seine Vorredner zu den anderen Vereinsbereichen. Aktuell plane man ein Stadion mit einer Kapazität von 51.892 Plätzen und habe dafür den Standort im Olympiapark an der westlichen Jesse-Owens-Allee, wo derzeit noch das Reiterstadion steht, fest ins Auge gefasst. Im Oktober dieses Jahres soll eine Expertenkommission darüber entscheiden, ob eine Bauvoranfrage eingereicht werden kann.



"Hertha BSC hat seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir Planungssicherheit brauchen", sagt Beyer. "Gemeinsam werden wir uns den Traum unseres eigenen Stadions erfüllen."

Harmonisch in die Sommerpause

So traten viele Menschen bereits vor dem letzten Tagesordnungspunkt zufrieden den Heimweg an. Die erste Mitgliederversammlung für Fabian Drescher als gewählter Präsident endete trotz schwacher sportlicher Saison harmonisch. Mit einem warmen Lächeln verabschiedete er die Menschen in die Sommerpause.



Nach dieser werden er und die anderen Verantwortlichen den hohen Ambitionen und Hoffnungen gerecht werden müssen. Sonst könnte die nächste MV in sechs Monaten wieder eine völlig andere werden.

