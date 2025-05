Union Berlin Kaderplanung bei Union Berlin: Die Andrej-Ilic-Frage Stand: 26.05.2025 06:05 Uhr

Bei Union Berlin beginnt nach Saisonende die Kaderplanung. Stürmer Andrej Ilic war die größte Überraschung der Rückrunde. Jetzt diskutiert die sportliche Führung, ihn fest zu verpflichten. Von Till Oppermann

Wenn Rani Khedira etwas sagt, dann hat es beim 1. FC Union Gewicht. Insofern sollte Andrej Ilic bezüglich eines festen Wechsels nach Berlin guter Dinge sein, seitdem sein Vizekapitän nach dem Saisonabschluss von ihm schwärmte.



Ilic sei ein guter Typ, sagte Khedira. Er habe in der ersten Halbserie nicht einmal im Kader gestanden, aber trotzdem "keinen Stunk gemacht". Das allein reicht natürlich nicht, um mehrere Millionen Ablösesumme zu rechtfertigen, aber Khedira lobte weiter: "Ein fantastischer Charakter mit einer guten Torausbeute. Er würde uns sicher guttun."

Ilics einzigartige Rückrunde

Im Fußball hat es ja eigentlich alles schonmal irgendwo gegeben, aber die Erinnerung an eine vergleichbare Ausleihe wie der von Andrej Ilic fällt schwer. Kurz vor Transferschluss wurde der Serbe im vergangenen Sommer in letzter Minute aus Lille ausgeliehen, um eine freie Planstelle im Sturmzentrum zu füllen. Er war eine Notlösung, Union vorher bei anderen Kandidaten abgeblitzt.



Trainer Bo Svensson konnte entsprechend wenig mit Ilic anfangen. Obwohl Stammstürmer Jordan Siebatcheu monatelang das Tor nicht traf, bekam Ilic bis Weihnachten keine Chance. Die meisten Leihgeschäfte wären zu diesem Zeitpunkt vorzeitig beendet gewesen - und bei allen Beteiligten als Zeitverschwendung verbucht worden. Aber bei Ilic lief alles anders.



Svenssons Nachfolger Steffen Baumgart machte den wuchtigen Mittelstürmer zum Stammspieler. Und Ilic dankte es ihm mit Toren: Für jeden seiner insgesamt sieben Treffer in der Rückrunde brauchte er im Schnitt nur 135 Minuten Spielzeit. Das bedeutet, er traf im Verhältnis häufiger als gefeierte Stars wie Nick Woltemade (142 Minuten pro Tor), Tim Kleindienst (172 Minuten) oder Hugo Etikite (174 Minuten). Für letzteren fordert Eintracht Frankfurt 100 Millionen Euro Ablöse.

Kaufoption gilt weiter

Zugegeben, an Hugo Etitikes Qualitäten im Dribbling und Kombinationsspiel kommt Ilic trotz seiner guten Torausbeute nicht heran. Aber er würde Union eben auch bedeutend weniger Geld kosten. Dem Vernehmen nach liegt die Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich. Nicht viel Geld für einen Angreifer, der bewiesen hat, dass er in der Bundesliga funktioniert.



"Wir haben die Möglichkeit, das zu entscheiden, aber auch noch genügend Zeit", sagte Horst Heldt bei einer Medienrunde nach dem letzten Saisonspiel. Womöglich versucht er, in Verhandlungen mit Ilics Stammverein Lille, die Ablösesumme zu drücken. Womöglich diskutieren Heldt, Baumgart und Chefscout Oliver Ruhnert aber auch über Alternativen wie die Zweitliga-Torjäger Ragnar Ache und Davie Selke.

Fixpunkt im Spiel

Für Ilic sprechen bei dieser Abwägung neben seiner Torausbeute mehrere Gründe. Zuallererst dieser: Der 25-Jährige ist bei Union gut eingelebt und fühlt sich in Berlin pudelwohl. Im Interview mit Unions Vereinsmedien verglich er die Stadt mit seiner Heimat Belgrad. Nach Jahren in der serbischen Provinz und eher ruhigen Hauptstädten wie Riga und Oslo sei er froh, wieder in eine Metropole zu wohnen - zumal die Bundesliga einer seiner großen Träume als Nachwuchsspieler gewesen sei. Über so viel Identifikation freuen sich Fans und Mitspieler, zumal Ilic in der Mannschaft beliebt ist, wie die Aussagen von Khedira belegen.



In einer Phase, in der es das erklärte Ziel der Vereinsführung ist, die Mannschaft konsequent zu verjüngen, könnte der bescheidene Ilic mit seiner Einstellung ein Vorbild in einer neuen Mannschaft sein. Besonders, weil seine persönliche Entwicklung noch lange nicht beendet scheint. Schließlich war das Jahr bei Union seine erste volle Saison in einer Topliga.



"Dass Andrej aufblüht, hat auch viel damit zu tun, dass er spielt", sagte Baumgart während der Rückrunde. Mit einer Vorbereitung als Stammspieler wäre sicher noch mehr möglich. Auch weil Ilic der Mannschaft neben seinen Toren auch taktisch viel gibt. Der "klare Neuner", wie Baumgart sein Profil beschreibt, ist im direkten Spiel seines Trainers ein Fixpunkt, der im Zweifelsfall auch einen langen Ball verarbeiten und abschirmen kann. Dazu arbeitet Ilic fleißig gegen den Ball. Auch das ist für Baumgarts Fußball essenziell.

Kaderplanung insgesamt noch lange nicht abgeschlossen

"Was gibt es da eigentlich noch zu überlegen", könnte man Geschäftsführer Heldt fragen, der selbst sagt, Ilic habe Union viel Freude bereitet. Eine der Antworten könnte die Kassenlage sein. Nach zwei Jahren ohne Europacup und dem 13. Tabellenplatz in dieser Saison sinken die Einnahmen aus dem Fernsehgeld. Außerdem verzichteten die Köpenicker in der vergangenen Saison ein halbes Jahr auf einen Trikotsponsor.



Zwar wurde der teure Vertrag mit Kevin Volland vorzeitig beendet und Topverdiener Robin Gosens endgültig verkauft. Mit Diogo Leite und Benedict Hollerbach stehen die Abgänge zweier Leistungsträger zudem zumindest im Raum. Aber gleichzeitig verdienen Spieler wie Kevin Vogt weiter viel Geld und der Kader soll insgesamt verkleinert werden. Dazu kommt, dass Union gleichzeitig zu den Verhandlungen um Ilic versucht, mit Jeong Woo-yeong einen weiteren Leihspieler günstiger zu bekommen. Alles in allem sind in Bezug auf den Kader in der kommenden Saison also noch viele Fragen zu klären. Aber das Andrej Ilic warten kann, hat er ja zum Glück schon während seiner seltsamen Leihe bewiesen.

