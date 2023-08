Zuständig für Mädchen- und Frauenbasketball Nationalspielerin Brunckhorst wird Managerin bei Alba Berlin Stand: 23.08.2023 14:45 Uhr

Basketball-Nationalspielerin Svenja Brunckhorst wird Managerin bei Bundesligist Alba Berlin. Die 31 Jahre alte Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft wird sich um den Mädchen- und Frauenbasketball in allen Alters- und Leistungsstufen kümmern, wie der Hauptstadtklub am Mittwoch mitteilte. Sie übernimmt dabei die strukturelle wie organisatorische Leitung.

"Ich versuche, immer sehr extrovertiert zu sein" Alba Berlins Eigengewächs Jonas Mattisseck ist bereit für den nächsten Schritt: nicht bei einem anderen Verein, sondern vor heimischer Kulisse. Nach dem Abgang mehrerer Schlüsselspieler will er sich für Größeres empfehlen. Von Lynn Kraemermehr

Zunächst auch weiter als Spielerin aktiv

Brunckhorst werde für den Deutschen Basketball-Bund in der kommenden Saison weiter im 3x3- und 5x5-Bereich spielen, auf Vereinsebene ist sie nicht mehr aktiv. Parallel dazu soll die 78-fache Nationalspielerin zunächst in ihre neue Aufgabe bei Alba Berlin hineinwachsen und ab der Saison 2024/25 dann in Vollzeit für den Klub tätig werden.



Mit dem Nationalteam hatte die Aufbauspielerin in diesem Jahr die erste EM-Teilnahme seit zwölf Jahren geschafft. Die deutsche Auswahl erreichte Platz sechs.

Baldi: "Der nächste Entwicklungsschritt"

Alba Berlin werde "den Frauen- und Mädchensport weiter konsequent fördern", kündigte Geschäftsführer Marco Baldi in der Mitteilung an. Mit dem Engagement von Brunckhorst erfolge "der nächste Entwicklungsschritt". Die 31-Jährige bringe "fachlich und menschlich alles mit, um unseren Club weiter voranzubringen".



Brunckhorst selbst wird zitiert, sie freue sich "extrem auf diese neue Herausforderung". Sie habe bei Alba "eine eingeschworene Familie und viele engagierte Menschen kennengelernt, die sich mit Leidenschaft für Sport und Gleichberechtigung einsetzen. Das hat mir schnell bewusst gemacht, dass ich mich auch weiterhin für den Mädchen- und Frauenbasketball stark machen will."

Sendung: rbb24, 23.08.2023, 18 Uhr