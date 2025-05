2. Fußball-Bundesliga Immer wieder Reese: Hertha baut seine Serie mit Heimsieg gegen Fürth aus Stand: 04.05.2025 16:30 Uhr

Hertha BSC ist in der 2. Bundesliga seit rund zwei Monaten ungeschlagen. Am Sonntagnachmittag gewannen die Berliner mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Fabian Reese machte erneut den Unterschied.

Hertha BSC ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis)

Fabian Reese erzielt in der 16. Minute das entscheidende Tor

Hertha-Kapitän Toni Leistner sieht seine fünfte Gelbe Karte und wird somit am Freitag (18:30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Preußen Münster fehlen

Hertha BSC hat seine respektable Serie unter Trainer Stefan Leitl weiter ausgebaut: Am Sonntagnachmittag setzten sich die Berliner in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0) gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth durch. Herthas Unterschiedsspieler Fabian Reese markierte im Olympiastadion das Siegtor.

Der Spielverlauf

Hertha übernahm in der Anfangsphase direkt die Kontrolle über das Geschehen, ohne dabei aber zunächst zu klaren Torabschlüssen zu kommen. Auch die drei Ecken in der ersten Viertelstunde verpufften wirkungslos. In der 16. Minute belohnten sich die Berliner dann aber doch: Florian Niederlechner nutzte eine Fürther Unaufmerksamkeit aus und bediente Fabian Reese, der gegen seinen Ex-Verein mit einem Schuss ins linke untere Toreck das 1:0 erzielte.

Bis zur Pause blieben die Hausherren tonangebend. Die Spielvereinigung aus Fürth meldete sich in der 25. Minute mit einem ersten gefährlichen Abschluss an, als Felix Klaus knapp rechts am Tor vorbeischoss. Auf der Gegenseite wurde Deyovaisio Zeefuiks Treffer zum vermeintlichen 2:0 zurecht nicht gegeben, weil Vorlagengeber Reese zuvor klar aus dem Abseits gestartet war (45.).



Die zweite Hälfte verlief lange Zeit ohne jegliche Höhepunkte. Hertha überließ den Fürthern immer häufiger das Spielgerät, die Gäste blieben aber zu harmlos und stellten die Berliner Hintermannschaft vor keine unlösbaren Probleme. In der Schlussphase wurden die Blau-Weißen wieder etwas aktiver, ohne dabei ins letzte Risiko zu gehen: Der eingewechselte Derry Scherhant versuchte es in der 73. Minute aus spitzem Winkel. Ein abgefälschter Schuss von Reese landete knapp neben dem Kasten (84.), ebenso Jonjoe Kennys Versuch aus der eigenen Hälfte, nachdem "Kleeblatt"-Keeper Nahuel Noll in der vierten Minute der Nachspielzeit für einen Eckball mit nach vorne aufgerückt war.



Es blieb beim Stand von 1:0. Die Berliner feierten somit den vierten Heimsieg im laufenden Wettbewerb. Fürth steckt dagegen nach der dritten 1:0-Niederlage in Folge weiter im Abstiegskampf.

Hertha-Legende und "Fahnenträger" Marcelinho (re.) mit Vereinspräsident Fabian Drescher.

Was war denn da los?

Prominenter Besuch in Berlin: Vereinslegende Marcelinho, der seit einigen Tagen auf Stippvisite in der Hauptstadt ist und am Samstag schon fleißig Autogramme geschrieben hat, wurde vor dem Spiel gegen Fürth im Olympiastadion gewürdigt. Ab sofort ist der brasilianische Zauberfuß nämlich als "Fahnenträger" auch ganz offiziell Markenbotschafter der Herthaner.

Der Spieler des Tages

Man würde ja gerne für Abwechslung sorgen, doch Fabian Reese lässt einem keine andere Wahl. Am Sonntag trumpfte der 27-Jährige erneut auf. Durch sein Siegtor gegen das "Kleeblatt" bringt es der Angreifer in der Saison 2024/25 nun auf elf Scorerpunkte in 16 Zweitliga-Einsätzen (zehn Treffer, ein Assist). Marke: Matchwinner.

Zählbares

Einerseits: Hertha BSC stellt nach wie vor die heimschwächste Mannschaft der 2. Bundesliga. Andererseits: Seit vier Spielen sind die Herthaner im Olympiastadion ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Leitl liefert: Herthas (nicht mehr ganz so) neuer Trainer kommt in seinen ersten zehn Partien auf eine Bilanz von fünf Dreiern, zwei Remis und drei Niederlagen.

SpVgg in Not: Greuther Fürth trennen nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz.

Die Stimmen zum Spiel

Stefan Leitl (Trainer von Hertha BSC): "Ich muss sagen, dass das ein hochverdienter Sieg ist. Meine Jungs haben sehr seriös gespielt. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Hälfte entscheiden können. [...] Fakt ist, dass wir in den letzten Wochen sehr gut unterwegs sind, als Team auftreten und Spiele gewinnen. Wir haben ein tolles Stadion und super Fans."



Fabian Reese (Hertha BSC): "Ich bin dankbar, hier zu sein. Es ist mein Job, Tore zu schießen, vorzubereiten und Spiele offensiv zu unseren Gunsten zu entscheiden. Die Jungs hinten halten mir den Rücken frei. Wir hatten eine schwierige Saison mit unglaublich vielen verletzten Schlüsselspielern, einem Trainerwechsel und Unruhe. Es tut einfach gut, Fußball zu spielen, gemeinsam als Team auf dem Platz zu stehen, gemeinsam zu verteidigen und gemeinsam Tore zu schießen. Es geht nicht um einzelne Personen, es geht um die Gemeinschaft - und die ist gerade stark."

