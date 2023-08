Wechsel nach Italien Hertha BSC verleiht Suat Serdar an Hellas Verona Stand: 22.08.2023 18:40 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Suat Serdar für die laufende Saison an den italienischen Erstligisten Hellas Verona. Das teilte der Hauptstadtklub am Dienstagabend mit.



"Für Suat hat sich die Gelegenheit geboten, erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen. Wir wünschen ihm für die Zeit in Italien alles Gute und viel Erfolg", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert.



"Ich habe mich im Verein und in Berlin wohlgefühlt und besondere Menschen kennengelernt. Ich wünsche Hertha und allen Fans eine erfolgreiche Saison", sagte Serdar selbst.

69 Pflichtspieleinsätze für Hertha

Im Juli 2021 war Serdar vom FC Schalke 04 zu Hertha BSC gewechselt. Für die "Alte Dame" stand der Mittelfeldspieler in 69 Pflichtspielen auf dem Rasen (acht Tore, vier Vorlagen). In der laufenden Saison kam er für die Berliner lediglich im Pokal-Spiel gegen Carl Zeiss Jena zum Einsatz.

