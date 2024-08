Fußball Regionalliga Nordost Fußball Regionalliga: Viktoria Berlin schlägt Luckenwalde dank starker zweiter Halbzeit Stand: 31.08.2024 16:08 Uhr

Viktoria Berlin hat am 6. Spieltag der Regionalliga Nordost das Heimspiel gegen Luckenwalde mit 4:1 für sich entschieden und so die Negativserie von vier Spielen ohne Sieg beendet. Matchwinner für die Gastgeber war Shean Mensah, der mit einem Hattrick sowohl das 2:1, das 3:1 als auch das 4:1 beisteuerte.



In der 12. Minute war Luckenwalde noch durch Fabio Schneider in Führung gegangen. Eine Führung, die bis zur 52. Minute hielt, als Oleg Skakun für Viktoria Berlin traf und die Berliner Aufholjagd ins Rollen brachte.

Drei Platzverweise im Spiel

Mensah legte dann in der 65. Minute und zweimal in der Nachspielzeit (90.+4/Elfmeter, 90.+7) nach. Schiedsrichter Max Kluge hatte einiges zu tun: Der Berliner Jan Lippegaus und der Luckenwalder Levin Mattmüller sahen in der 59. Minute Rot wegen unsportlichem Verhaltens, Tim Schleinitz vom FSV musste bereits zuvor - ebenfalls wegen einer Unsportlichkeit - vom Platz (34.).



Luckenwalde steht mit weiter nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz der Regionalliga Nordost, Viktoria Berlin bekleidet mit acht Punkten den siebten Tabellenplatz. Das nächste Liga-Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. Die Viktoria empfängt am 10. September den Hallescher FC (19 Uhr), während Luckenwalde am selben Tag den FC Hertha 03 Zehlendorf zu Gast hat.

