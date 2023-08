Fußball | 3. Liga Wiedersehen mit dem Ex: Dynamo Dresden trifft auf Sandhausen und Knipping Stand: 17.08.2023 08:57 Uhr

Zweiter Spieltag, zweites Duell mit einem Zweitliga-Absteiger und Schwergewicht. Dynamo Dresden ist am Freitagabend (19 Uhr im Sport im Osten-Liveticker und im Audiostream) bei SV Sandhausen zu Gast. Beide Teams gehören zum Kreis der Aufstiegskandidaten. Für die SGD wird es zudem das Wiedersehen mit dem Ex-Kapitän.

Zuletzt hatte Dynamo Dresden gezwungenermaßen ein spielfreies Wochenende. Für den DFB-Pokal hatten die Sachsen die Qualifikation verpasst und im Sachsenpokal waren sie in der ersten Runde noch nicht im Lostopf. Also hieß es, das Beste aus der Situation zu machen. Neben einem Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC (2:0) nutzte SGD-Coach Markus Anfang die Zeit zur Gegnerbeobachtung und schaute sich die Pokal-Überraschung des kommenden Gegners Sandhasen gegen Hannover 96 live im Stadion an.

SGD-Coach Anfang sieht Sandhausen als Favorit

"Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich mehrfach wieder herangekämpft und hinten raus durch eine große Willensleistung das Spiel für sich entschieden hat", waren die Beobachtungen von Anfang. Deshalb erwartet er ein "schwieriges Spiel. Sandhausen ist sicherlich einer der Favoriten in der Liga."

Der SGD-Coach lobt die Qualität und Erfahrung des Zweitliga-Absteigers. Davon lasse man sich aber nicht aus dem Konzept bringen: "Das stört uns nicht. Wir fahren dahin und wollen gewinnen." Da dürften auch nicht die Reisestrapazen mit sieben Stunden Busfahrt als Ausrede herangezogen werden.

Dynamo und Sandhausen wollten die gleichen Spieler

Bei manchen Spielern, die nun für den SVS auflaufen, hatten auch die Schwarz-Gelben in der Saisonvorbereitung ihre Fühler ausgestreckt, habe das aber "keine Chance" gehabt. Der Grund laut Anfang: "Die Voraussetzungen, die Sandhausen, Regensburg und Bielefeld haben, sind natürlich andere, als wir sie aktuell haben", erklärte er mit Blick auf die Etats.

Beim Blick auf die eigenen Spieler gibt es noch einige Fragezeichen. Paul Will und Paul Lehmann hatten am Mittwoch das Training abbrechen müssen. Lehmann habe sich die Nase gebrochen, nun werde für ihn eine Maske angefertigt. Ob er, ohne ein einziges Training damit absolviert zu haben, direkt ohne Eingewöhnung mit dem Gesichtsschutz auflaufen werde, sei noch unklar, erklärte Anfang. Bei Will hingegen sei es nach einem Schlag auf den Kiefer eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Bünning und auch Berger da

Auch Lucas Cueto ist nach seinen Achillessehne- und Adduktorenproblemen noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, zumindest kann er seine Übungen aktuell schmerzfrei durchführen. Stück für Stück soll er zurückgeführt werden. Dafür ist Jacob Lemmer nach längerem Ausfall zurück, bei ihm bleibt aber abzuwarten, wie er die Belastungen der Woche verkraftet hat und ob es für einen Einsatz reicht.

Mit Probespieler Tom Berger war zum Zeitpunkt der Presserunde noch keine Einigung erzielt worden, Anfang erklärte aber, es sehe "ganz gut aus": "Im Fußball ist es bekanntlich erst dann hundertprozentig, wenn alles unterschrieben ist." Die Unterschrift folgte dann am Donnerstag. Zudem gibt es mit Neuverpflichtung Lars Bünning noch eine zusätzliche Alternative in der Defensive.

Wiedersehen mit dem Ex

Dort ist in der letzten Spielzeit auch noch Tim Knipping aufgelaufen. Der trägt nun aber das Trikot von Sandhausen, nachdem er vor der Saison von Dynamo aussortiert wurde. "Das hatte gar nichts damit zu tun, dass wir den 'Knipser' nicht gut finden oder von seiner Qualität nicht überzeugt sind, wir wollten einfach einen anderen Ansatz wählen und einen anderen Spielertypen auf der Position haben", so Anfang, der seinen Ex-Kapitän noch einmal ausdrücklich lobte.

Knipping selbst wäre gerne bei der SGD geblieben, wie der 30-Jährige in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung (Mittwochsausgabe) erklärte: "Ich habe mich in Dresden pudelwohl gefühlt und habe unfassbare Momente erleben dürfen." Das nun aber nicht mehr mit ihm geplant wurde, gehöre "zum Fußballgeschäft dazu". Nun sei er froh, wieder in Sandhausen zu sein, wo er schon von 2016 bis 2019 unter Vertrag stand.

Knipping schiebt Favoritenrolle zu Dynamo

Was die Favoritenrolle anbetrifft, sieht es Knipping etwas anders als Anfang, der zwar den Aufstieg als Ziel ausgegeben hat, aber bei Teams wie Sandhausen oder Regensburg einen Vorteil sieht. Sein ehemaliger Spielführer hingegen glaubt, dass es von entscheidenden Vorteil ist, dass Dynamo bereits eingespielt ist und die Philosophie des Trainers verinnerlicht habe. Sein Team hingegen müsse sich erst noch finden.

Sollte Dynamo der zweite Sieg gegen einen direkten Kontrahenten gelingen, würde es selbst so früh in der Saison immer schwieriger werden, anderen die Favoritenrolle zuzuschieben.

rac