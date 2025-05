Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt siegt sich bei Altglienicke zu Thüringens Nr. 1 Stand: 11.05.2025 15:16 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat in Unterzahl einen Sieg bei der VSG Altglienicke gelandet. Durch den Erfolg ist das Gerber-Team von Erzrivale FC Carl Zeiss Jena nicht mehr zu überholen.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich am vorletzten Regionalliga-Spieltag mit 1:0 bei der VSG Altglienicke durchgesetzt. Dabei überstanden die Thüringer auch eine längere Unterzahl. Das Team von Fabian Gerber feierte den zweiten Sieg in Folge und kassierte in den vergangen acht Spielen nur eine Niederlage. Durch den Dreier steht fest, dass RWE die Liga als Nr. 1 von Thüringen vor Jena abschließen wird. Das feierten auch die zahlreichen Anhänger im Gästeblock, die auf den Sonntagsausflug nach Berlin mitgekommen waren.

Führung kurz vor der Pause

Dabei begann es in der HOWOGE-Arena nicht gut: Die Gastgeber agierten zunächst deutlich präsenter. Erfurt musste sich auf die Defensive konzentrieren. Nach einem Abwehrfehler scheiterte zunächst Ugur Tezel am Lorenz Otto, direkt danach war RWE-Verteidiger Ben-Luca Moritz gleich zweimal gefragt. Erst rettete er nach einer Hereingabe vor der Linie, dann wehrte er am Pfosten einen Abschluss von Luka Parkadze ab (18.). Erfurt brauchte, um in die Partie zu finden.

In der Anfangsphase musste sich RWE auf die Defensive konzentrieren.

Dann zeigte das Gerber-Team seine Offensivstärke. Zunächst verpassten noch Benjica Caciel (34.) und Obed Ugondu (41.) noch die Führung, dabei kam die Vorarbeit jeweils vom anderen. Kurz vor der Pause nutzte dann Moritz seinen Freiraum und köpfte nach einem Freistoß von links ein (44.).

Otto hält Sieg in Unterzahl fest

Nach der Pause waren die Thüringer auf das 2:0 aus, Ugondu schoss volley knapp links vorbei (51.). Die Gelb-Rote Karte für Phillip Aboagye, der sich bei einem Freistoß vor den Ball stellte (60.), veränderte die Statik. Erfurt setzte auf ein 4-4-1 mit zwei Viererketten. Allzu viel fiel den Gastgebern lange nicht ein.

Trainer Fabian Gerber lässt sich mit seiner Mannschaft von den Erfurter Fans bei der VSG Altglienicke feiern.

RWE blieb genauso gefährlich. Caciel scheiterte am Fuß von Torwart Jakob Meyer (82.). Vier Minuten zuvor hatte Philip Türpitz auf der anderen Seite nach Otto-Fehler an die Latte (78.) geköpft. Den Fehler machte Lorenz Otto in der 87. Minute mehr als wett, als er bei einer Art Scheibenschießen von Altglienicke nicht zu bezwingen war. So hielt er den Dreier zur Nr. 1 in Thüringen fest. Am letzten Spieltag geht es für RWE gegen Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig.

