Fußball | Testspiele Testspiel des Chemnitzer FC abgebrochen, ZFC Meuselwitz unterliegt Auerbach

Das Testspiel des Chemnitzer FC bei Budissa Bautzen ist aufgrund der Platzverhältnisse bereits nach 15 Minuten abgebrochen worden. Derweil verlor der ZFC Meuselwitz gegen den Oberligisten VfB Auerbach.

Das Testspiel des Chemnitzer FC bei Budissa Bautzen ist bereits nach einer Viertelstunde abgebrochen worden. Grund dafür waren laut CFC die Platzverhältnisse: Wie der Fußball-Regionalligist im Online-Dienst X bekanntgab, hatte das Schiedsrichter-Team um Michael Näther bekannt gegeben, dass die Partie auf dem Rasenplatz in Bautzen nicht fortgesetzt werden könne.

Der Platz sei gefroren, das Verletzungsrisiko sei zu hoch, schrieb der Verein weiter. Tore waren bis dahin keine gefallen. Der CFC startet am 2. Februar mit einem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau ins zweite Halbjahr der Regionalliga Nordost, für Oberligist Bautzen geht es erst am 16. Februar beim Ludwigsfelder FC weiter.

ZFC Meuselwitz unterliegt Oberligist VfB Auerbach

Der ZFC Meuselwitz hat sein Testspiel gegen den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach mit 2:3 (2:3) verloren. Daniel Haubner brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), Amer Kadric gelang der schnelle Ausgleich (16.). Luis Werrmann drehte das Spiel zu Gunsten der Auerbacher (29.), ehe Lirim Hoxha den ZFC vorerst ins Spiel zurückbrachte (39.). Doch kurz vor der Pause schnürte Werrmann den Doppelpack (43.) und besorgte damit die erneute Führung für Auerbach. Nach dem Seitenwechsel fiel kein weiteres Tor, so dass der VfB die knappe Führung über die Zeit brachte.

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Auerbach fand die Partie kurzfristig in Meuselwitz statt. Für den ZFC geht es in der Regionalliga Nordost bereits am kommenden Sonntag mit dem Nachholspiel bei Chemie Leipzig weiter, Auerbach trifft in der Oberliga am 9. Februar auf den Bischofswerdaer FV.

