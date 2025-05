Wintersport Kati Wilhelm zur Präsidentin des Thüringer Skiverbandes gewählt Stand: 25.05.2025 13:37 Uhr

Kati Wilhelm ist am Samstag zur Präsidentin des Thüringer Skiverbandes gewählt worden. Die dreifache Biathlon-Olympiasiegerin konnte 34 von 40 anwesenden Vereinen überzeugen.

Von MDR THÜRINGEN

Die dreifache Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm ist neue Präsidentin des Thüringer Skiverbandes (TSV). Das berichtet das Freie Wort.

Die 48-Jährige wurde am Samstag in Ilmenau gewählt. 34 anwesende Vereine votierten mit Ja, drei enthielten sich, drei stimmten dagegen. Sie glaube fest an das Potenzial des Wintersports in Thüringen, sagte Wilhelm nach ihrer Wahl.

Wilhelm auch im Deutschen Skiverband aktiv

Kati Wilhelm folgt auf Frank Eismann, der auf eine erneute Kandidatur verzichtete. Die erfolgreiche Sportlerin aus Steinbach-Hallenberg ist seit Oktober vergangenen Jahres auch Vizepräsidentin des Deutschen Skiverbandes.

MDR (dvs)