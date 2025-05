Fußball | 2. Bundesliga Erster Neuzugang bei Dynamo Dresden: Rossipal kommt aus Rostock Stand: 25.05.2025 10:59 Uhr

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison getätigt. Vom Drittligisten Hansa Rostock kommt Verteidiger Alexander Rossipal.

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Alexander Rossipal wechselt ablösefrei von Hansa Rostock nach Sachsen.

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger sammelte in Rostock und Sandhausen bereits Zweitliga-Erfahrungen. "Wir sind glücklich darüber, einen wichtigen Baustein in der Planung unserer Defensive für die anstehende Saison gesetzt zu haben. Alexander verfügt über eine robuste Spielweise, gepaart mit technischem Können. Darüber hinaus kennt er die 2. Bundesliga mit ihren Aufgaben", sagte Sportchef Thomas Brendel.

Als Profi bringt Rossipal unter anderem die Erfahrung aus 37 Spielen in der 2. Bundesliga sowie 114 Drittligapartien mit nach Dresden. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Dresden. Die Mannschaft hat in der zurückliegenden Saison mit attraktivem Fußball überzeugt und ist zurecht aufgestiegen. Die Spielweise passt gut zu meiner Art Fußball zu spielen", wird Rossipal in der Pressemitteilung zitiert.

SGD-Trainer Thomas Stamm schätzt die Qualitäten des ersten Neuzugangs. "Alexander hat einen sehr guten linken Fuß. Mit seinen Fähigkeiten kann er den Konkurrenzkampf auf unserer linken Abwehrseite weiter erhöhen und unserem Spiel mit seiner Erfahrung weitere Stabilität geben."

In Stuttgart geboren - beim VfB gereift

Rossipal wurde in Stuttgart geboren und durchlief die Nachwuchsabteilungen des VfB Stuttgart, der SGV Freiberg sowie der Stuttgarter Kickers. In der U19 wechselte Rossipal zur TSG Hoffenheim, wo er später für die Zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest spielte und darüber hinaus bei den Profis auch ein Spiel in der UEFA Europa League bestritt. Über den SV Sandhausen, Preußen Münster und den SV Waldhof Mannheim wechselte der 28-Jährige zum F.C. Hansa Rostock, wo er zunächst in der 2. Bundesliga und nach dem Abstieg auch in der 3. Liga zum Kader der Kogge gehörte.

pm/dpa