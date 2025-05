Landespokal Sachsen-Anhalt Hallescher FC zittert sich zum Pokalsieg Stand: 24.05.2025 16:52 Uhr

Der Hallesche FC hat sich zum dritten Mal in Folge zum Landespokalsieger gekrönt! Der Regionalligist blieb eigentlich über die gesamte Spielzeit hinter den Erwartungen zurück, wurde dann aber beim 1:0 von einem Eigengewächs in allerletzter Sekunde ins Glück geköpft. Für Gegner Lok Stendal bleibt nach einer aufopferungsvollen Partie nur warmer Applaus übrig.

Die Hallenser kontrollierten die Partie zwar von Beginn an, wussten vor lauter Ballbesitz aber gar nichts mit der Kugel anzufangen. In einer ereignisarmen ersten Hälfte kam der Hallesche FC gegen sauber verteidigende Stendaler nur ein einziges Mal gefährlich vors Tor. Stendal-Keeper Philipp Poser rettete die Null als Marius Hauptmann gefährlich nah kam (41.). Serhat Polat schickte den Abpraller gen Himmel und änderte so nichts am 0:0-Halbzeitstand.

Tür zur Sensation geht weit auf

Nach Wiederanpfiff fehlte es dem Regionalligisten weiter an Ideen und Spritzigkeit. Während Stendal weiter fleißig verteidigte, wurden die Hallenser langsam nervös. In der 70. Minute leistete sich Jan Löhmannsröben einen Riesenbock. Nach einer Kopfnuss an Felix Knoblich flog der Verteidiger mit glatt rot vom Platz. Während die Tür zur Sensation für die Gäste aus der Altmark immer weiter aufging, steuerte der HFC auf die Katastrophe zu.

Lorenz erlöst Halle in allerletzter Sekunde

Auch in der Crunchtime blieben die Hallenser weit hinter den Erwartungen zurück. Dennoch ging das Team von Mark Zimmermann mit dem Schlusspfiff als Sieger vom Platz. Aus dem Nichts köpfte der gebürtige Hallenser Elias Lorenz den Regionalligisten mit seinem ersten Profitor zum Pokalsieg (90.+5). Mit dem Treffer zum 1:0 in allerletzter Sekunde verpasst Lok Stendal die Sensation und geht trotz einer einer couragierten Leistung leer aus.

twe