In der Himmelfahrtswoche Leipzig turnt und tanzt im Superlativ: Das sollten Sie übers Deutsche Turnfest 2025 wissen

Wettkämpfe, Shows, Workshops und Live-Konzerte: all das gehört zum großen Programm des Deutschen Turnfestes, das über Himmelfahrt Leipzig als Riesenbühne nutzt. Parallel dazu ist die Stadt auch Gastgeberin der Turn-EM. Die Messestadt wird voll und voller junger und sportbegeisterter Menschen aus Deutschland sein. Ob und wo es noch Tickets gibt, steht im FAQ.

Wann und wo ist das Turnfest?

Das Internationale Deutsche Turnfest findet in Leipzig statt - in der Zeit vom 28. Mai bis 1. Juni 2025. Das ist das lange Himmelfahrtswochenende. Erwartet werden rund 80.000 Sportlerinnen und Sportler, rund 4.000 freiwillige Helfer und hunderttausende Besucher.

Das Zentrum des Internationalen Deutschen Turnfests ist das Gelände der Leipziger Messe, auf dem zeitgleich auch die Turn-Europameisterschaften 2025 stattfinden. Insgesamt gibt es 40 Veranstaltungsorte der Wettkämpfe, Mitmachangebote, Workshops und Shows im ganzen Stadtgebiet. Dazu gehören auch:

Clara-Zetkin-Park

Augustusplatz, Oper und Neues Rathaus

Marktplatz und Thomaskirche

Red Bull Arena mit Festwiese, Quarterback Immobilien Arena und die Sportschule Egidius Braun

die sportwissenschaftliche Fakultät der Uni, das Paulinum

Stadion des Friedens

Bruno-Plache-Stadion.

Fakten zum Mitreden

Das Fest gibt es seit 1863. Leipzig ist zum 13. Mal Gastgeberstadt. Zuletzt waren die Turnerinnen und Turner 2002 zur Großveranstaltung in der Messestadt. Das Turnfest gilt als weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung. Seit dem Jahr 2005 heißt die im Vierjahrestakt stattfindende Veranstaltung "Internationales Deutsches Turnfest". Wegen Corona war es 2021 abgesagt worden. Nach acht Jahren Pause ist daher die Vorfreude der Turner umso größer auf die 44. Ausgabe, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Leipzig fiebert auf diesen Höhepunkt hin, uneingeschränkt wollen wir Ihnen zeigen: 'Sport findet Stadt'. Burkhard Jung | Leipziger Oberbürgermeister (SPD)

Wie komme ich zum Turnfest hin?

Der Ausrichter, der Deutsche Turnerbund (DTB), empfiehlt die Anreise mit der Deutschen Bahn. Teilweise halten die Züge (ICE, Regio- und S-Bahnen) direkt an der Leipziger Messe. Ansonsten gelangt man am besten mit der S-Bahn (S2, S5, S5X und S6) oder der Straßenbahn (Linie 16) zur Leipziger Messe. Für das Turnfest gilt ein Sonderfahrplan der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit zusätzlichen Linien und dichteren Takten bis in den späten Abend.

Mehrere Turnverbände in Süd- und Westdeutschland, zum Beispiel im Saarland und Baden-Württemberg, haben Sonderzüge organisiert, die am 28. Mai in Leipzig ankommen.

Turnfest-Teilnehmende erhalten mit der Festkarte automatisch ein Ticket für den Nahverkehr für den gebuchten Zeitraum. Auch die Eintrittskarten für Veranstaltungen sind am Tag der Veranstaltung ÖPNV-Fahrkarten. Damit kann man alle Straßenbahnen, Busse und S-Bahnen an dem Tag fahren (Tarifzone 110 Stadt Leipzig).

Zum Fahrplan der Leipziger Verkehrsbetriebe geht's hier entlang.

Hoch die Hände, Turnfestwochenende! Am letzten Maiwochenende über Himmelfahrt ist es in Leipzig so weit. Wie die Turnerinnen 2002 im Stadion wollen auch 22 Jahre später die Turnerinnen und Turner und Leipzig gute Gastgeber sein. (Archivfoto)

Meisterschaften und EM: Was wird sportlich geboten beim Großevent?

An den fünf Tagen wird es Wettkämpfe in 23 verschiedenen Sportarten geben. Dazu gehören beispielsweise Geräteturnen und Trampolinturnen, Ballsportarten wie (Beach-)Volleyball, Zwei-Felder-Ball und Prellball. Wettkämpfe im Bouldern oder 4XF Games (ein Kraft-Vierkampf) werden in Leipzig ausgetragen, dazu Sportarten wie Rope Skipping und Parkour gezeigt.

Zusätzlich werden zehn Deutsche Meisterschaften ausgetragen - unter anderem die Deutschen Meisterschaften im Aerobicturnen, Rhönradturnen, in der Sportakrobatik und den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Als ein Höhepunkt gilt die Stadion-Gala. Bei der werden die Olympiasiegerin in Paris 2024, Darja Varfolomeev, und die Olympia-Vierte Margarita Kolosov als Sportstars zu Gast sein.

Leipzig trägt Turn-EM aus mit Premiere

Parallel zum Turnfest trägt Leipzig auch die Turn-Europameisterschaften aus. Die beginnen schon am 26. Mai und gehen bis 31. Mai 2025 auf dem Leipziger Messegelände. Leipzig war als Austragungsort für Tel Aviv (Israel) eingesprungen und organisiert die Wettkämpfe im Verbund mit dem Internationalen Deutschen Turnfest. Dabei hat ein Wettbewerb Premiere auf der Neuen Messe: Erstmals wird neben den Gerät-, Mehrkampf- und Teamentscheidungen auch ein Mixed-Wettbewerb ausgetragen, bei dem je eine Frau und ein Mann gemeinsam antreten.

Kann ich auch mitmachen oder nur zugucken?

Neben den Wettkämpfen und Meisterschaften gehören zum Turnfest viele Shows, Workshops und Events. Über die gesamte Stadt verteilt wird ein breites Spektrum angeboten mit mehr als 100 Mitmachangeboten. Als Stichworte seien genannt: Rhönrad-Workshops, "Parkour für Best Agers – Alte Knochen fliegen", Bollywood-Dance für Anfänger, Stretching für Männer, Stuhl-Yoga, Morgen-Yoga im Zoo, dutzende Kurse zu Faszien, Brainwalks und Danceaerobic-Tipps.

Es wird mehr als 400 praktische und theoretische Weiterbildungsangebote geben. Dazu gibt es Bühnenprogramme, Galas und ein professionelles Showprogramm mit insgesamt 5.000 Mitwirkenden aus Deutschland und aller Welt zu erleben.

Das gesamte Programm zum Turnfest finden Sie hier.

Beim zurückliegenden Deutschen Turnfest in Berlin 2017 war Dance-Yoga der Hit bei den Mitmachangeboten. Yoga-Themen stehen auch in Leipzig im Workshop-Programm (Archivfoto).

Kriege ich jetzt noch Tickets?

Laut Veranstalter sind viele Wettkämpfe auf der Neuen Messe schon ausverkauft, es gibt aber noch Ticketkontingente und auch Eintrittskarten für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Tickets für die große Stadion-Gala am 31. Mai mit 42.500 Besuchern kosten zwischen 30 und 49 Euro pro Person und sind auch noch erhältlich. Die parallel dazu stattfindende Turnfest-Gala nebenan in der Quarterback-Arena ist ausverkauft. Dafür sind nur noch Tickets für Rollstuhlfahrer zu haben.

Den Ticketshop für die Veranstaltungen und Wettkämpfe finden Sie auf der Homepage des Turnfestes hier.

Andrang, Sperren, Staus: Worauf müssen die Leipziger und Besucher achten?

Leipzig wird voll werden, weil viele Veranstaltungsorte in der Innenstadt und in den Grünanlagen der Stadt sind. Insgesamt sind auch 150 Schulen und Schulsporthallen ab Himmelfahrt zur Übernachtung für 35.000 auswärtige Gäste vorgesehen. Die Schulen sollen am Montag, 2. Juni, wieder aufgeräumt zur Verfügung stehen.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hofft aufs Verständnis der Einheimischen. "Es wird natürlich Staus geben, es wird natürlich der öffentliche Nahverkehr voll sein. Wir werden Sperrzonen haben ums Stadion herum, zur Stadiongala, zur Eröffnungsfeier", sagte er.

Mit diesen Verkehrseinschränkungen ist während des Deutschen Turnfestes in Leipzig zu rechnen:

Der Bereich um die große Bühne auf der nördlichen Seite des Augustusplatzes, der Markt und der Thomaskirchhof sind durch mobile Überfahrsperren für zweispurige Fahrzeuge geschützt. Die Plätze sind für Fußgänger und Radfahrer frei zugänglich.

Der in Leipzig schon bei von Konzerten und Fußballspielen erprobte Sperrkreis rund ums Stadion im Waldstraßenviertel wird am Mittwoch, 28. Mai 2025, wegen der Eröffnungsveranstaltung auf der Festwiese und am Sonnabend, 31. Mai 2025, wegen der Stadiongala jeweils von 17 bis 20 Uhr eingerichtet. Eine Einfahrt ist dann nur für Anwohner und Berufstätige möglich, informierte die Stadt.

Wegen Übernachtungsmöglichkeiten nicht zu lange zögern

Wer unabhängig vom Turnfest Gäste erwartet und in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen unterbringen möchte, sollte sich beeilen. Denn auch viele Turnvereinsmitglieder greifen auf die Angebote in und um Leipzig zu.

