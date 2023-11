Handball | Bundesliga SC Magdeburg verteidigt Tabellenführung mit Sieg gegen HBW Balingen-Weilstetten Stand: 26.11.2023 18:34 Uhr

Der Terminkalender vom SC Magdeburg war in den vergangenen Wochen prall gefüllt. Das merkte man der Wiegert-Truppe gegen Aufsteiger Balingen-Weilstetten lange an. Am Ende konnte der SCM aber den entscheidenden Gang hochschalten.

Der SC Magdeburg hat mit dem wettbewerbsübergreifend 17. Sieg in Serie die Tabellenführung der Bundesliga verteidigt. Beim HBW Balingen-Weilstetten siegten die Elbestädter am Sonntag in einer umkämpften Partie mit 34:28 (16:15). Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar mit sieben Toren.

Felix Claar steuerte sieben Treffer zum SCM-Erfolg bei.

Ohne den an der Hüfte verletzten Michael Damgaard musste der SCM im linken Rückraum improvisieren, zumeist nahm Claar diese Position ein. Magdeburg hatte zu Beginn der Partie ein Abschlussproblem und machte zu viele technische Fehler, lief dementsprechend einem Rückstand hinterher. Trainer Bennet Wiegert nahm früh seine erste Auszeit (3:6/11.) und Magdeburg glich anschließend aus (7:7/15.). Zum Ende der Halbzeit ließ Balingen nach und Magdeburg drehte die Partie.

Durch eine Leistungssteigerung konnte der SCM letztlich doch souverän gewinnen.

Nach der Pause nutzte der SCM die Fehler der konsequent mit dem siebten Feldspieler agierenden Balinger zu einer ersten Drei-Tore-Führung (20:17/35.). Magdeburg hatte mit der permanenten Unterzahl Probleme, bekam die Partie lange nicht unter Kontrolle. Doch mit individueller Stärke und viel Cleverness baute der SCM zum Ende seinen Vorsprung noch etwas aus.

dpa