Handball | Bundesliga SC Magdeburg schlägt Eisenach und erobert die Tabellenspitze Stand: 19.11.2023 18:08 Uhr

Eine Woche nach dem Titel-Hattrick bei der Klub-WM hat der SC Magdeburg auch in der Bundesliga Grund zum Feiern. Durch den klaren Sieg im Ostduell gegen den ThSV Eisenach erobert der SCM die Tabellenspitze.

Der SC Magdeburg ist neuer Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Das Team von Bennet Wiegert gewann das Ostduell gegen den ThSV Eisenach am Sonntag (19.11.2023) vor 6.600 Zuschauern vor allem dank einer starken ersten Halbzeit mit 38:31 (24:16) und feierte den 15. Pflichtspielsieg in Folge. Da die Füchse Berlin wenige Stunden zuvor beim zuletzt kriselnden Rekordmeister THW Kiel ihre erste Saisonniederlage kassierten (26:30), zogen die Magdeburger in der Tabelle nach Punkten mit den Füchsen gleich (21:3), führen das Klassement dank des besseren Torverhältnisses nach 13. Spieltagen aber nun an. Eisenach bleibt nach der neunten Saisonniederlage mit 7:19 Punkten Tabellenvorletzter.

Wiegert: "Wir haben noch eine lange Reise vor uns"

"Es hat unheimlich viel Spaß gemacht heute. Das macht einen Handballsonntag aus", sagte Wiegert nach der Partie im MDR-Interview. "Die Tabellenführung ist ein schöner Beigeschmack, aber wir haben noch eine lange Reise vor uns", so der Erfolgscoach. ThSV-Trainer Misha Kaufmann wusste, dass es eine "Riesenaufgabe" gegen den Champions-League-Sieger wird. "Wir hatten am Anfang Mühe, in die Zweikämpfe zu kommen. Wir hatten unglaublichen Respekt und haben gegen die derzeit beste Mannschaft der Welt gespielt. Wir hatten gute Szenen im Angriff, aber keinen Zugriff in der Abwehr."

Magdeburger Offensivspiel par excellence

Dabei sah es zunächst nach einem offenen Schlagabtausch zwischen beiden Teams aus. Magdeburg bekam in den ersten Minuten, die von vielen Zeitstrafen geprägt waren, kaum Zugriff in der Defensive, sodass Eisenach bis zur neunten Minuten dank des blendend aufgelegten Manuel Zehnder sogar führte (5:6). Allerdings zeigte sich der SCM in der Offensive von seiner allerbesten Seite. Praktisch jeder Angriff saß, vor allem Felix Claar stand Zehnder in Sachen Abschlussstärke in nichts nach. Dennoch dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Matthias Musche die Grün-Roten erstmals mit zwei Treffern in Führung brachte (13:11). Weil auch die Deckung im Anschluss deutlich besser funktionierte, zog der SCM sukzessive davon.

Eisenach kam mit seiner offensiven Deckung dagegen überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe und verlor den Faden. Binnen sechs Minuten schraubte Magdeburg das Ergebnis dank eines 6:2-Laufs schon vor der Halbzeit (24:16) in die Höhe. Der Ausdruck totaler Dominanz: Bei 92-prozentiger Abschlussquote für den SCM konnten die Eisenacher Torhüter in den ersten 30 Minuten keine (!) Parade zeigen. "Wir hatten einen überragenden Angriff in der ersten Halbzeit und haben kaum einen technischen Fehler gemacht", lobte Wiegert nach den Spiel. "Trotzdem hatten wir Probleme, in der Abwehr Zugriff zu finden."

Felix Claar war mit zwölf Treffern überragender Akteur auf der Platte.

Eisenach zeigt Moral

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht - im Gegenteil. Magdeburg traf weiter nach Belieben, während beim ThSV offensiv die Säge klemmte. Insbesondere Zehnder vergab einige gute Chancen - auch, weil der mittlerweile für Nikola Portner im SCM-Kasten eingewechselte Sergey Hernandez einige starke Paraden zeigte. Nach 45 Minuten und seinem 100. Saisontor (HBL-Bestwert) hatte Zehnder dennoch Grund zum Jubeln. Und tatsächlich keimte im Anschluss noch einmal Hoffnung auf, weil der SCM die Zügel schleifen ließ. Eisenach nutzte das Momentum und kam dank eines 5:0-Laufs bis auf 25:30 heran (47.). Magdeburg berappelte sich kurz und beseitigte durch drei Tore in Serie von Albin Lagergren auch die letzten Zweifel am schlussendlich deutlichen Sieg.

Manuel Zehnder erzielte seinen 100. Treffer in dieser Saison und führt damit die Torschützenliste in der HBL an.

Mann des Abends war Claar mit zwölf Toren für den SCM. Für Eisenach, das sich vor allem in der Offensive teuer verkaufte, traf Zehnder insgesamt zehn Mal. "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie sich nicht aufgegeben hat", lobte Kaufmann. Wiegert pflichtete ihm bei: "In der zweiten Halbzeit hat Eisenach eine fantastische Moral bewiesen." Die Wartburgstädter hätten für ihn eine "absolute Berechtigung in der Handball-Bundesliga zu spielen."

jsc