21. Internationaler Werfertag Pudenz und Janssen siegen in Thum Stand: 16.08.2024 23:23 Uhr

Nach den enttäuschenden Vorstellungen bei den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Athleten beim Werfertag in Thum wieder überzeugen können. Im Diskuswurf gab für Siege für Kristin Pudenz und Henrik Janssen.

Janssen siegt mit letztem Versuch

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Diskuswerfer Henrik Janssen noch nach drei ungültigen Versuchen in der Qualifikation gescheitert. Am Freitagabend durfte der Magdeburger wieder jubeln. Mit einer Weite von 66,40 Meter im letzten Versuch setzte er sich vor Steven Richter (LV 90 Erzgebirge/65,72) und dem Olympia-Sechsten Clemens Prüfer (SC Potsdam/ 63,03) durch. "Ich bin zufrieden, dass ich im letzten Versuch noch Nervenstärke bewiesen habe und auch ein bisschen Länge in die Würfe reingekriegt habe. Die Weite hätte ich auch in Paris werfen können. Technisch hat es dort einfach nicht geklappt. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Ich werde hart daran arbeiten, dass ich so eine Scheiße nie wieder bei einem großen Wettkampf mache", freute sich Janssen.

Pudenz knapp vor Steinacker

In der Frauenkonkurrenz hätte es im letzten Durchgang fast noch einen Führungswechsel gegeben. Doch der Olympia-Vierten Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen) fehlten letztlich fünf Zentimeter zum erfolgreichen Konter. So siegte die Deutsche Meisterin Kristin Pudenz (SC Potsdam) mit 62,49 Metern. "Es ist schön, dass ich mich noch mal durchsetzen konnte", so die Siegerin.

Kugelstoßen: Mitton knackt 20-Meter-Marke

Im Kugelstoßen der Frauen setzte sich die kanadische Weltjahresbeste Sarah Mitton, die bei Olympia noch als Zwölfte den Endkampf verpasste, durch. Alle sechs Stöße landeten jenseits der 19-Meter-Marke, ihre Siegweite von 20,18 Metern wäre in Paris Gold wert gewesen. Grund zur Freude hatte auch die Olympia-Neunte Alina Kenzel (VfB Stuttgart), die mit 18,69 Metern ihre Bestleistung egalisierte. Dahinter lag die dritte deutsche Olympia-Teilnehmerin Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge/17,84 m) knapp vor EM-Finalistin Julia Ritter (TV Wattenscheid 01/ 17,67 m),

SpiO/DLV