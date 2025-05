Basketball | BBL Niners Chemnitz schlagen Rostock in der Verlängerung Stand: 04.05.2025 20:12 Uhr

Die Korbjäger der Niners Chemnitz haben in einem dramatischen Spiel gegen Rostock einen späten Sieg gefeiert. Durch den Erfolg vollzogen die Sachsen einen entscheidenden Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation.

Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore entschieden am drittletzten Spieltag das Ostderby gegen den Tabellensechsten Rostock Seawolves mit 108:102 (94:94, 47:46) zu ihren Gunsten und haben damit nach dem 68:60-Erfolg im Hinspiel auch den direkten Vergleich gewonnen. Den größten Anteil am 17. Saisonsieg der Sachsen hatten Jeff Garrett (22), Kevin Yebo (20), Jacob Gilyard (17) und DeAndre Lansdowne.

Chemnitz verspielt Vorsprung und rettet sich in Overtime

Die Hausherren hatten in diesem vorentscheidenden Duell zunächst große Mühe, ihren Rhythmus zu finden und lagen nach zwölf Minuten mit 21:30 zurück. Nachdem Seitenwechsel erhöhten die Sachsen die Intensität sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung und zogen bis auf 82:66 (34.) davon. Doch innerhalb von sechs Minuten verspielten die Sachsen den klaren Vorsprung. Rostock lag in der letzten Minute mit 93:90 vorn. Doch Nicholas Tischler erzwang die Verlängerung.

Niners lassen nichts mehr anbrennen

In der zusätzlichen Spielzeit zogen die Niners davon und ließen sich den Vorsprung nicht noch einmal aus der Hand nehmen. Die bessere Dreierquote – bei Chemnitz fanden 13 von 28 Würfen das Ziel bei Rostock nur 14 von 38 – sowie die geringere Anzahl an Ballverlusten (10:15) gaben am Ende in diesem spannenden Derby den Ausschlag zugunsten der Sachsen.

dpa