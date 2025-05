Handball | Bundesliga HSV chancenlos: SC Magdeburg weiter im Flow Stand: 04.05.2025 19:54 Uhr

Der SC Magdeburg hat sich 70 Stunden nach dem sensationellen Champions-League-Erfolg in Veszprem in der Bundesliga keine Blöße gegeben: Gegen den HSV Hamburg agierte der SCM von Beginn an konzentriert.

Der SC Magdeburg bleibt im Rennen um die Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga. Gegen den HSV Hamburg siegte der SCM mit 37:28 (18:14). Bester SCM- Schütze war vor 6.600 Zuschauern in der ausverkauften GETEC-Arena Omar Ingi Magnusson mit elf Toren. In der Tabelle bleiben die Elbestädter mit einem Minuspunkt mehr erster Verfolger des Spitzenduos Berlin und Melsungen. B

SCM zieht schnell davon

Beide Teams starteten fehlerhaft in die Partie, doch dem Team von Bennet Wiegert gelang es schnell, die Ballverluste einzudämmen und eine Führung herauszuarbeiten (6:2/9.). Selbst wenn Magdeburg im Angriff patzte, konnte Hamburg das nur selten nutzen, so dass der Abstand erhalten blieb. Nach einer Viertelstunde wurde das Spiel etwas ruhiger, doch der Deutsche Meister ließ die Gäste nicht herankommen (16:12/26.).

Frühe Vorentscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel war der SCM die konzentriertere Mannschaft und erhöhte den Vorsprung auf sechs Tore (23:17/38.). Magdeburg fand im Positionsangriff immer wieder Lösungen und kam auch immer wieder ins Tempospiel. Der HSV, ohnehin mit nur 14 von 16 möglichen Spielern angereist, hatte schon früh nichts mehr zuzusetzen (27:19/42.). So kam Musche-Ersatz Pablo Lange aus der Drittliga-Reserve noch zu ein paar Einsatzminuten auf Linksaußen.

cke/dpa