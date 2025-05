Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz knöpft Zwickau die Punkte ab Stand: 04.05.2025 15:33 Uhr

Der ZFC Meuselwitz hat den Tabellendritten FSV Zwickau verdient geschlagen und nunmehr 40 Punkte gesammelt. Die Gastgeber waren das giftigere Team, mit den besseren Chancen. Und diesmal belohnten sich die Zipsendorfer.

Der ZFC Meuselwitz hat sich gegen den Tabellendritten FSV Zwickau den Heimsieg gekrallt. Nach einer überzeugenden Leistung setzte sich das Team von Trainer Georg-Martin Leopold mit 2:0 durch. Die Gäste zeigten vor allem nach dem Wechsel eine insgesamt enttäuschende Leistung.

Der Klassenerhalt stand für den Gastgeber bereits vor Anpfiff fest, da der FS Luckenwalde und Viktoria Berlin ihre Spiele verloren hatten. Gegen die Zwickauer hatte Trainer Georg-Martin Leopold mit Hendrik Wurr und Ben Keßler zwei Spieler wieder zur Verfügung, die zuletzt gesperrt waren. Zudem rückte Johannes Pistol nach seinem Fingerbruch in die Startelf. Beim Tabellendritten aus Zwickau ersetzte Lloyd Kuffour den verletzten Sandro Sengersdorf.

Zwickaus Zimmermann verpasst den Ball.

Frühes Tor durch Haubner - Zimmermann vergibt dicke Ausgleichschance

Die Gastgeber starteten furios in die Partie, Florian Hansch scheiterte schon nach zwei Minuten aus 14 Metern an Keeper Lucas Hiemann. Die Führung nach zehn Minuten war dann der verdiente Lohn. Pistol setzte sich auf der linken Seite durch und passte zurück auf Daniel Haubner, der aus elf Metern vollendete. Nach einer Viertelstunde wurden die Gäste stärker, Marc-Philipp Zimmermann verpasste dabei zwei-, dreimal eine gefährliche Eingabe. Und nach einem verunglückten Rückpass von Keßler hatte Zimmermann die große Ausgleichschance, traf aber aus spitzem Winkel das leere Tor nicht. Die Westsachsen kombinierten sich nun immer mal schön bis zum Strafraum, dann aber war meist Endstation. So verteidigte der ZFC die knappe Führung in die Kabine.

Haubner im Duell mit dem Zwickauer Starsev

ZFC verschießt Elfer und belohnt sich doch noch

Nach der Pause mussten die Gäste mehr machen, doch Meuselwitz bekam schon in der 50. Minute die große Chance auf den zweiten Treffer. Christoph Pauling war im Strafraum zu Fall gekommen. Doch Florian Hansch scheiterte beim Elfmeter am gut reagierenden Hiemann. Die Zwickauer, die gleich vier frische Leute brachten, versuchten es nun vermehrt mit weiten Bällen. Die waren nicht ungefährlich, allein Lucas Albert hatte zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Und bei Kopfball von Felix Pilger reagierte ZFC-Keeper Sedlak großartig. In der 76. Minute belohnten sich die Gastgeber für ihre engagierte Leistung. Pfeil brachte von links den Ball in die Mitte, wo Tim Kießling nur noch einschieben musste. Wurr hatte freistehend sogar noch eine weitere dicke Chance. Die Gäste waren da nur noch mit zehn Mann auf dem Platz, nachdem Theo Martens nach einer Beleidigung gegen den Meuselwitzer Trainer mit Rot runtermusste.

Tim KIeßling mit der Entscheidung für den ZFC Meuselwitz.

rei